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Украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки соперникам из России и Беларуси

16:27 • 29.07.2023

Федерация шахмат Украины порекомендовала участникам международных соревнований «воздержаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они выступают».

Также украинским спортсменам рекомендовано избегать совместных фото- и видеосъемок с россиянами и белорусами и общения с ними, если это не связано непосредственно с участием в шахматном поединке. Кроме того, в Федерации шахмат попросили «воздерживаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины». 

Во время выступлений в публичном пространстве спортсменам рекомендовано напоминать мировому сообществу о продолжающейся войне и о том, что многие россияне и белорусы либо поддерживают ее, «либо молча наблюдают за убийствами и геноцидом украинцев».  

Ранее украинская саблистка Ольга Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой после поединка на чемпионате мира по фехтованию. Из-за этого Харлан дисквалифицировали, но потом дисквалификацию приостановили. После этого Международная федерация фехтования отменила правило обязательного рукопожатия после поединка. 

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