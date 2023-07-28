Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан с чемпионата мира, сообщает La Repubblica. Таким образом спортсменка сможет участвовать в командном турнире на ЧМ в Милане, который нужен для квалификации на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет автоматически допустил Харлан до Олимпиады в 2024, сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. МОК выделил для нее отдельную квоту на случай, если она бы не смогла пройти отбор из-за дисквалификации с ЧМ.

27 июля украинка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 финала индивидуального турнира, а затем ушла с дорожки. По правилам, без рукопожатия поединок считается незаконченным, однако судьи не стали отменять его результат. Сама Харлан рассказала, что глава международной спортивной федерации фехтования Эммануэль Кациадакис разрешил ей не пожимать руку россиянке после поединка. В тот же день саблистку дисквалифицировали с чемпионата мира.

После этого Международный олимпийский комитет призвал с осторожностью и пониманием относиться к подобным ситуациям.

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