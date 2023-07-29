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Международная федерация фехтования отменила обязательное рукопожатие после поединка

12:01 • 29.07.2023

Международная федерация фехтования отменила правило об обязательном рукопожатии после поединка. Об этом сообщает La Repubblica. 

Представители организации объявили, что традиционное рукопожатие заменят приветствием на расстоянии. Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если те выступают под нейтральным флагом, добавили в федерации.  

Во время 1/32 финала индивидуального мира на чемпионате мира по фехтованию 27 июля украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой. Ранее без рукопожатия поединок считался незавершенным. После этого Харлан дисквалифицировали с ЧМ, из-за чего возникла угроза того, что она не попадет на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. 

Международный олимпийский комитет выступил в поддержку украинской саблистки и автоматически допустил ее на Олимпиаду. После этого Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию Харлан. 

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