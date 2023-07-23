Лукашенко показал Путину карту по «переброске польских войск» к границе с Беларусью

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным пообещал показать ему «карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства». Он сказал, что одна из польских бригад теперь якобы расположена в 40 километрах от Бреста, хотя ранее они «стояли [на расстоянии] километров [в] 500».

Также Лукашенко предложил Путину обсудить вопрос «возможного оказания поддержки населению» Западной Украины. «Передача земель Польше неприемлема. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать», — сказал Лукашенко.

Ранее Владимир Путин на совещании Совбеза заявил, что Польша планирует «вмешаться в конфликт» в Украине, чтобы «оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину». «Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях», — сказал Путин. После этого российского посла в Варшаве вызвали в МИД.

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Константиновском дворце Санкт-Петербурга днем 23 июля. Кроме прочего они обсудили украинское контрнаступление. Путин сказал, что потери личного состава ВСУ в его ходе якобы превысили 26 тысяч человек. Также он заявил, что контрнаступление «провалилось».

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