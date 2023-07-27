Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, посетил саммит Россия–Африка, который проходит в Санкт-Петербурге. Его фотографию вместе с представителем Центральноафриканской Республики опубликовал глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый.

«Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита Россия-Африка. Видим знакомые лица», — подписал фотографию Сытый. Это единственный пост на его странице в фейсбуке. Других подтверждений того, что Пригожин сейчас находится в Санкт-Петербурге, нет.

При этом «Агентство» пишет, что фотография была сделана не на самом форуме, а, предположительно, в отеле Trezini Palace на Университетской набережной. Там изданию сообщили, что не могут подтвердить или опровергнуть то, что у них остановись представители ЦАР. Ранее «Фонтанка» сообщала, что Trezini Palace принадлежит структурам, которые связаны с семьей Пригожина.

В то же время у представителя ЦАР на фотографии видна лента от бейджа — такие же носят посетители форума «Россия — Африка», утверждает «Агентство». Возможно, Пригожин не посещал сам форум, но, судя по фото, встречался с его участниками.

23 июня Пригожин обвинил Министерство обороны в ракетном ударе по тыловым лагерям ЧВК Вагнера. Министра обороны Сергея Шойгу он назвал «тварью» и призвал «восстановить справедливость в России». Наемники Пригожина начали марш на Москву. В Ростове-на-Дону они заняли несколько военных объектов. На следующий день после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин заявил, что разворачивает колонны ЧВК Вагнера.

Следственный комитете возбудил против Пригожина уголовное дело о подготовке вооруженного мятежа, но его закрыли уже 27 июля. Наемники ЧВК Вагнера перенесли свою базу в Беларусь.

Позже выяснилось, что 29 июня в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с Евгением Пригожиным и другими бойцами ЧВК Вагнера. После этой встречи Пригожин приезжал в Санкт-Петербург. В начале июля стало известно, что ему вернули 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и пять золотых слитков, которые были изъяты во время обысков.

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