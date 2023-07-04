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Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и пять золотых слитков — «Фонтанка» 

14:17 • 04.07.2023

Основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину вернули десять миллиардов рублей, которые силовики нашли во время обысков в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка». 

По данным издания, 2 июля деньги забрал водитель Пригожина, а сам он в это время, вероятно, находился в Москве. Кроме десяти миллиардов рублей Пригожину, как пишет «Фонтанка», также вернули сотни тысяч долларов и пять слитков золота. 

При этом издание утверждает, что еще утром 2 июля следователи не собиралось возвращать изъятые деньги. 

Обыски в офисах и автомобилях Пригожина в Санкт-Петербурге прошли 24 июня. 

Во дворе отеля «Дворец Трезини» силовики нашли «Газель», в которой было четыре миллиарда рублей. Позже на подземной парковке отеля River Palace в минивэне Пригожина обнаружили еще шесть миллиардов. 

Вечером 23 июля Евгений Пригожин заявил, что российское Минобороны нанесло ракетный удар по тыловым лагерям ЧВК Вагнера, в результате чего погибло «огромное количество бойцов». Он назвал министра обороны Сергея Шойгу «тварью» и призвал «восстановить справедливость в России», фактически объявив о начале вооруженного мятежа. 

Ночью 23 июня ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Вечером 24 июня Пригожин заявил о конце мятежа ЧВК Вагнера. 27 июня ФСБ заявила, что дело против него было закрыто.

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