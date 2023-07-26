Отец-одиночка Алексей Москалев, которого 28 марта приговорили к двум годам колонии по статье о «дискредитации» российской армии, получил письмо от дочери Маши. Его отрывки опубликовал канал «Можем объяснить».

«Мой папа не сдается. Он идет всегда вперед с улыбкой ясной и счастья полный рот! Но вот папа загрустил. Ну в чем проблема, папа? Он улыбнулся и сказал: “Я рад, что у меня есть огромная семья — это доченька моя и конечно же она, вся поддержка со двора”», — процитировал Москалев стихотворение своей дочери.

В том же письме Маша просила своего отца не сдаваться. «Это не конец света, мы скоро встретимся с тобой», — написала она.

Тульский областной суд 3 июля рассмотрел апелляцию на приговор Москалеву. На заседание хотела приехать и Маша, но не смогла. Суд тогда оставил решение в силе.

«Пишет также, что, когда она узнала об апелляционном решении суда, села на кровать и внезапно слезы закончились, что хотела сдаться, но Господь Бог дал ей силы, а она передает эти силы мне. Еще она пишет, что ей в какой-то момент было очень плохо и тяжело», — пересказывает Москалев содержание письма его дочери.

Он также пишет, что с того момента, как на него завели уголовное дело, его дочери «пришлось принимать самостоятельно» много взрослых решений. Москалев считает, что в какие-то моменты «ей было намного хуже», чем ему самому. При этом встречаться с дочерью он не хочет.

«Можно было бы попробовать организовать с ней встречу, но я этого не хочу. Чтобы она видела меня в таком неприглядном ракурсе, да и девочка может очень расстроиться», — пишет Москалев. По его словам, сейчас Маша отдыхает в детском лагере и чувствует себя нормально. Москалев считает, что ей «лучше вне приютских стен».

Административное, а затем и уголовное дело против Алексея Москалева по статье о «дискредитации» армии завели после того, как его дочь Маша нарисовала в школе антивоенный рисунок. Однако формальной причиной стали его посты в «Одноклассниках» про убийства мирных жителей в Буче.

Сначала Москалева поместили под домашний арест, а его дочь отправили в приют. Перед оглашением приговора он сбежал в Беларусь. Его задержали спустя два дня, а затем доставили в Россию. Маша месяц провела в приюте, после чего ее забрала родная мать.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.