Маша Москалева хотела приехать на суд к отцу, но не смогла

Дочь Алексея Москалева Маша 3 июля не приехала к нему на апелляцию, хотя хотела. В каком регионе сейчас находится девочка — неизвестно, сказал адвокат Москалева Владимир Билиенко. Его цитирует «Медиазона».

Защитник также рассказал, что общался с Машей: она «жива-здорова». По словам Билиенко, девочка хотела приехал на суд к отцу, но самостоятельно это сделать не смогла. «То, что Маша просила ему [Москалеву] передать, я передавал. Остальное — адвокатская тайна», — сказал Билиенко.

3 июля Тульский областной суд рассматривает апелляцию на приговор Алексею Москалеву. Его приговорили к двум годам колонии по статье о «дискредитации» армии 28 марта. Перед объявлением приговора он сбежал из-под домашнего ареста, однако 30 марта его задержали в Беларуси и затем доставили в Россию. Адвокат Владимир Билиенко долго не мог связаться с Москалевым, а когда нашел его в тульском СИЗО, выяснилось, что осужденный сильно избит. Сегодня Москалев участвует в заседании по видеосвязи.

Преследование Москалева началось после того, как его дочь Маша нарисовала в школе антивоенный рисунок. Сначала на мужчину завели административное, а затем уголовное дело о «дискредитации». Формальным поводом стали его посты в «Одноклассниках» про убийства мирных жителей в Буче. Когда Москалева отправили под домашний арест, его дочь Машу поместили в приют. Через месяц ее забрала мать, которая ранее семь лет не участвовала в жизни дочери.

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