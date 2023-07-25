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Госдума повысила штрафы за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей

17:25 • 25.07.2023

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о повышении штрафа за неявку в военкомат в 10 раз. Его размер составит от 10 до 30 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года. 

Сейчас за неявку в военкомат предусмотрен штраф от 500 до трех тысяч рублей. 

Одобренный депутатами также увеличивает размер штрафов за другие нарушения, связанные с воинским учетом. Например, штраф за уклонение от медицинского обследования теперь составит от 15 до 25 тысяч рублей, за несообщение в военкомат актуальных данных о гражданине — от одной до пяти тысяч, за умышленную порчу и небрежное хранение военного билета — от трех до пяти тысяч рублей. По действующему законодательству, за все это предусмотрено денежное взыскание от 500 до трех тысяч. 

Сегодня Госдума приняла сразу несколько законопроектов, связанных с призывом. Депутаты повысили призывной возраст с 27 до 30 лет и запретили призывникам покидать Россию со дня внесения повестки в единый реестр. 

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