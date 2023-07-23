Октябрьский районный суд Иркутска аннулировал брак, зарегистрированный в 2022 году, после того, как один из супругов подал документы о смене гендерного маркера в документах. Об этом сообщила служба ЗАГС Иркутской области.

Ее руководитель Валерий Митусов рассказал, что житель Иркутской области подал заявление о смене гендерного маркера в документах через два дня после заключения брака. Из-за этого ЗАГС обратился в прокуратуру и в суд, после чего брак был признан недействительным. Митусов также рассказал, что он обратился в Госдуму, Совет Федерации и Минюст с предложением запретить смену гендерного маркера и заплатить людям, совершившим трансгендерный переход, усыновлять детей.

В сообщении службы ЗАГС говорится, что решение Октябрьского районного суда Иркутска о расторжении брака после смены гендерного маркера стало первым в России и создало прецедент. Тем не менее, это не первый подобный случай.

В марте 2023 года аналогичное решение принял Центральный районный суд Тюмени. Он удовлетворил иск прокурора, который требовал признать недействительным брак, заключенный в 2019 году, из-за того, что один из супругов сменил гендерный маркер в паспорте.

14 июля Госдума в окончательном чтении одобрила законопроект о запрете в России трансгендерного перехода. Документ запрещает трансперсонам усыновлять детей, менять гендерный маркер в документах и делать операции и принимать препараты для завершения перехода.

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