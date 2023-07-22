Пригожин зарегистрировал компанию в Беларуси

Евгений Пригожин 19 июля зарегистрировал в Беларуси компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», выяснило издание Reform.by.

По его информации, уставной фонд компании составляет 200 белорусских рублей — это около 80 долларов. В качестве ее основного вида деятельности заявлено «управление недвижимым имуществом». 100% компании принадлежит российской «Конкорд Менеджмент Консалтинг».

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в деревне Цель в Осиповичском районе. Именно там находится лагерь наемников ЧВК Вагнера.

По данным проекта «Беларускi Гаюн», за последние несколько недель в республику из России прибыли пять колонн техники наемников Пригожина. Ранее также сообщалось, что «вагнеровцы» начали тренировать белорусских военных под Осиповичами.

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