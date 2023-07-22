Поддержать
Новости

Пригожин зарегистрировал компанию в Беларуси

13:31 • 22.07.2023

Евгений Пригожин 19 июля зарегистрировал в Беларуси компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», выяснило издание Reform.by.

По его информации, уставной фонд компании составляет 200 белорусских рублей — это около 80 долларов. В качестве ее основного вида деятельности заявлено «управление недвижимым имуществом». 100% компании принадлежит российской «Конкорд Менеджмент Консалтинг». 

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в деревне Цель в Осиповичском районе. Именно там находится лагерь наемников ЧВК Вагнера. 

По данным проекта «Беларускi Гаюн», за последние несколько недель в республику из России прибыли пять колонн техники наемников Пригожина. Ранее также сообщалось, что «вагнеровцы» начали тренировать белорусских военных под Осиповичами.   

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»