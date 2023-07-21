Игоря Стрелкова могли задержать по делу об «экстремистском сообществе», сообщил «Ведомостям» его адвокат Александр Молохов.

Он рассказал, что до сих пор не знает, где находится Стрелков и какие именно обвинения ему предъявляют. Тем не менее, очевидцы задержания — консьерж и соседи — рассказали Молохову, что силовики упоминали статью об организации «экстремистского сообщества» (статья 282.1 УК).

Тем временем в телеграм-канале Игоря Стрелкова появилось сообщение, написанное от лица его сторонников. В посте Стрелкова называют «героем ополчения Новороссии» и «человеком, идущим на компромиссы в вопросах защиты национальных интересов России». В сообщении говорится, что Стрелков «открыто и аргументированно критиковал действия представителей власти, в том числе и президента».

«Но свобода слова, которую предоставляло государство, свидетельствовала о том, что руководство страны соблюдает ст.29 Конституции России. Сегодня уверенность в этом подорвана […] Мы считаем, что сегодняшнее задержание подрывает доверие населения страны к правоохранительным органам, что оно является продолжением нечестной борьбы с Игорем Ивановичем и несет крайне негативные последствия для стабильности страны в условиях СВО», — написали сторонники Стрелкова.

Что стало поводом для уголовного дела и по какой именно статье оно возбуждено — официально пока не сообщалось. Однако утром 21 июля бывший ярославский муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Петровский написал пост о том, что он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Стрелкова о Путине.

«Странно, что такой "пламенный патриот" каждый день проводит многие часы в интернете, а не на передовой. Ему предоставляли возможность показать себя, пойти на передовую […] Но, почему то он этого не сделал. И продолжает ежедневно топтать клавиатуру, а не фашистов. [...] Сам же он рассказывает что он — то офицер ФСБ, то офицер запаса МО […]. Мы больше знаем про деятельность реального полковника ФСБ, нашего Президента», — сказал Петровский.

Ярославские СМИ называют Петровского врачом-онкологом, который раньше служил в ЧВК Вагнера.

За несколько дней до задержания Стрелков называл Путина «ничтожеством» и «трусливым бездарем».

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