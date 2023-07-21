Перовский районный суд Москвы арестовал бывшего военного психолога Тимофея Руденко на два месяца до 20 сентября 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции. Руденко вменяют статью о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК).

С начала войны силовики задерживали Руденко восемь раз и составляли на него административные протоколы, после чего суд его арестовывал. Силовики пытали Руденко, угрожали близким и требовали признаться в подготовке теракта. В прошлом году под пытками он подписал признательные показания, но до суда дело тогда не дошло.

9 июля Руденко должен был выйти из спецприемника после четвертого подряд ареста. Однако его опять задержали люди в масках. Три дня его мать и адвокат не могли его найти. 12 июля стало известно, что Останкинский суд Москвы арестовал Руденко на 15 суток по очередному протоколу о мелком хулиганстве. Во время последнего задержания Руденко снова пытали. После этого на него завели уголовное дело

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