После подрыва Крымского моста пророссийский глава полуострова Сергей Аксенов призвал туристов ехать в Крым по суше «через новые регионы». Кооператив независимых журналистов «Берег» поговорил с россиянами, которые прислушались к этому совету и поехали в отпуск через оккупированные украинские города.

40-летний Евгений из Мытищ рассказал «Берегу», что на следующий день после подрыва Крымского моста он поехал на полуостров через Мариуполь. «Разглядывали разбомбленный город, часть уже отстроили — увидеть это своими глазами, конечно, стоит […] Есть такие участки, где [на протяжении] трех-пяти километров вообще нельзя останавливаться, потому что, как пишут, там мины, стреляют», — сказал он. Мужчина добавил, что он «ехал спокойно, уверенно, вообще ничего не боялся».

30-летняя Алина из Белгородской области рассказала изданию, что всю жизнь ездит в Крым и «ничего менять» не собирается. «Когда подорвали мост, у меня даже [другой] мысли не было — говорю, поедем по новой дороге […] Мариуполь — одни сплошные руины. Пока проезжали, привыкли к такому виду. Мы же были готовы к тому, что там. “Азовсталь”, конечно, впечатлила габаритами. И дома вдоль дороги — белой краской на заборе написано “Здесь живут люди”, а самого дома, считай, нет. Кроме Мариуполя, ничто о боевых действиях [по пути в Крым] не напоминает», — сказала Алина.

41-летняя Дарья из Орла ехала в аннексированный Крым через Донецкую область, а затем через Мариуполь. «[В оккупированной части Донецкой области] трасса такая, что не понимаешь, где едешь — как будто на юге Ростовской области, настолько там и поля [похожие], все распахано и засажено […] Пять или шесть блокпостов прошли, основной досмотр на Чонгарском мосту — все документы и вещи основательно [проверяют], поэтому там пробки», — сказала она.

Также Дарья поделилась, что ее «очень впечатлил» Мариуполь: «Весь год мы видели это по телевизору, а тут вдруг оказались в этой картинке. Следы боевых действий видишь своими глазами — дорога проходит и через старый город, и через новый, который отстраивают. [...] Жизнь идет, все восстанавливается, панических настроений там нет. Люди стараются украсить цветочками заграждения, сделать картинку для туристов [приятнее]».

41-летний житель Москвы Евгений рассказал «Берегу», что также много лет ездит отдыхать в Крым и не рассматривает другие направления. Он сказал, что по пути видел много военной техники и истребителей, но сильно не беспокоился: «От этого, конечно, была небольшая тревога. Но с другой стороны чувствуется, что регион защищен».

«Мариуполь — это шок, оставляет гнетущее впечатление. Город разрушен практически полностью. Чувствуется, что настоящая война была — не Сталинград, но что-то очень близкое. Мимо “Азовстали” проезжали — разбомблено все. Страшно, конечно, но только в момент, когда ты там едешь. [Потом приходит] ощущение, что все прошло и сейчас это надо восстанавливать», — сказал Евгений.

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