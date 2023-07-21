Один из главных шахматистов России Ян Непомнящий в интервью «Чемпионату» сказал, что не планирует менять спортивное гражданство.

«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией (шахмат России — прим. “Холода”)», — отметил он.

В конце февраля федерацию шахмат России приняли в Азиатскую шахматную федерацию. После этого Международная шахматная федерация (FIDE) существенно упростила процедуру смены спортивного гражданства.

«Все это привело к плачевному исходу: к уходу игроков в европейские федерации. Это очень большая потеря для наших шахмат», — сказал Непомнящий.

Ранее «Холод» выяснил, что после начала полномасштабной войны в Украине по меньшей мере 204 спортсмена сменили или планируют сменить спортивное гражданство. Чаще всего его меняют именно шахматисты — в 2022–2023 годах 141 человек поменяли флаг, под которым они выступают.

На этой неделе стало известно, что депутаты Госдумы обсуждают законопроект о выплатах компенсаций государству при смене спортивного гражданства.

Так, согласно разрабатываемому законопроекту, если спортсмен, который был или является кандидатом в спортивную сборную России, оказывается зарегистрирован спортивной федерацией иностранного государства или иностранной спортивной организацией, то он должен будет компенсировать сумму, потраченную Россией на его спортивную подготовку.

«Мы считаем, что деньги, потраченные государством на воспитание наших ведущих спортсменов, кандидатов в сборные, должны быть компенсированы. Ведь это деньги наших налогоплательщиков. Когда спортсмен попадает в национальную сборную, государство выделяет на него немаленькие суммы: на сборы, экипировку, работу тренеров, медицину и так далее», — объяснял тогда необходимость законопроекта глава комитета нижней палаты парламента по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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