Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что депутаты обсуждают законопроект о выплатах компенсаций государству при смене спортивного гражданства. Об этом пишет «Медиазона».

Согласно законопроекту, если спортсмен, который был или является кандидатом в спортивную сборную России, оказывается зарегистрирован спортивной федерацией иностранного государства или иностранной спортивной организацией, то он должен компенсировать сумму, потраченную Россией на его спортивную подготовку.

Спортсмен может быть освобожден от выплаты компенсаций только если в течение трех лет до перехода в другую сборную он «не являлся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации» либо оплачивал все расходы самостоятельно. Порядок расчета компенсаций будет разрабатывать Общероссийская спортивная федерация, а утверждать его будет министерство спорта.

«Мы считаем, что деньги, потраченные государством на воспитание наших ведущих спортсменов, кандидатов в сборные, должны быть компенсированы. Ведь это деньги наших налогоплательщиков. Когда спортсмен попадает в национальную сборную, государство выделяет на него немаленькие суммы: на сборы, экипировку, работу тренеров, медицину и так далее», — объяснил такое решение Дмитрий Свищев.

Эту инициативу поддержал министр спорта Олег Матыцин: «Надо дать им понять: покидая страну, они теряют много социальных гарантий, например, возможность обучаться и работать, не говоря о социальном климате. Если выбор сделан, то он сделан навсегда, и поддержка таких спортсменов должна быть прекращена».

Ранее «Холод» насчитал 204 спортсмена, которые сменили или планируют сменить спортивное гражданство после начала полномасштабной войны в Украине.

Чаще всего спортивное гражданство меняют шахматисты — по подсчетам «Холода», минимум 141 шахматист в период 2022-2023 годов поменял страну, за которую он выступает. Среди фигуристов спортивное гражданство сменили 11 человек, и столько только же атлетов, занимающихся конным спортом, начали выступать за другие страны.

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