Верховный суд встал на сторону волгоградца, купившего вещи на сайте ЦУМа в 846 раз дешевле реальных цен

Верховный суд вступился за жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа купил люксовые вещи в 846 раз дешевле их реальной стоимости.

Согласно материалам дела, волгоградец купил 19 предметов — пиджаки, свитера, рубашки и джинсы. Самая дорогая вещь в заказе стоила 129 рублей. Деньги списали со счета мужчины, подтверждение заказа пришло на почту и телефон.

Уже после подтвержденного заказа ЦУМ направил мужчине уведомление о невозможности доставки и вернул деньги, после чего волгоградец обратился в суд и потребовал предоставить вещи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.

Представитель ЦУМа объяснил, что на сайте произошел технический сбой, из-за чего «цены на товар стали отражаться некорректно и явно несоразмерно обычной стоимости». Магазин согласился доставить заказанные вещи только при условии доплаты до полной стоимости.

Верховный суд не согласился с позицией ответчика. В суде пояснили, что предложение о продаже одежды — публичная оферта, и после оплаты магазин обязан передать товар покупателю.

До этого суды трех инстанций отклонили требования Анохина, но Верховный суд отменил их решения. Теперь дело должно быть пересмотрено в суде первой инстанции.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.