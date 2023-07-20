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Верховный суд встал на сторону волгоградца, купившего вещи на сайте ЦУМа в 846 раз дешевле реальных цен

12:53 • 20.07.2023

Верховный суд вступился за жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа купил люксовые вещи в 846 раз дешевле их реальной стоимости.

Согласно материалам дела, волгоградец купил 19 предметов — пиджаки, свитера, рубашки и джинсы. Самая дорогая вещь в заказе стоила 129 рублей. Деньги списали со счета мужчины, подтверждение заказа пришло на почту и телефон. 

Уже после подтвержденного заказа ЦУМ направил мужчине уведомление о невозможности доставки и вернул деньги, после чего волгоградец обратился в суд и потребовал предоставить вещи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей. 

Представитель ЦУМа объяснил, что на сайте произошел технический сбой, из-за чего «цены на товар стали отражаться некорректно и явно несоразмерно обычной стоимости». Магазин согласился доставить заказанные вещи только при условии доплаты до полной стоимости. 

Верховный суд не согласился с позицией ответчика. В суде пояснили, что предложение о продаже одежды — публичная оферта, и после оплаты магазин обязан передать товар покупателю. 

До этого суды трех инстанций отклонили требования Анохина, но Верховный суд отменил их решения. Теперь дело должно быть пересмотрено в суде первой инстанции.

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