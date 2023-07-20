Депутаты Госдумы хотят закрыть «Службу защиты прав людей с психическими нарушениями». Она выявляла правонарушения в ПНИ 

В Госдуме решили закрыть нижегородскую «Службу защиты прав людей с психическими нарушениями», которая выявляла незаконные действия и отстаивала права пациентов российских ПНИ.

Поправки, которые хотят принять депутаты, упраздняют 38 статью закона «О психиатрической помощи». В ней закреплены права пациентов, находящихся в стационарах медицинских организаций. Согласно статье, государство обязано создавать независимые службы защиты прав людей с психическими расстройствами. Вместо этой статьи депутаты хотят расширить 46 статью того же закона, предписывающую, что права пациентов защищают федеральные чиновники, омбудсмены, юристы и общественные объединения.

О поправке сообщила основательница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, выступающая за сохранение «Службы».

Федермессер присутствовала на заседании комитета по охране здоровья и попросила депутатов не голосовать за поправки. В ответ депутаты утверждали, что статья «не работает», поэтому ее и упраздняют.

«Хотя бы ради порядочности кто-то из вас воздержался бы от голосования! Вы законодательная власть, а считаете все абсолютно, что вы должны зависеть от исполнительной власти», — заявила она. Депутаты, тем не менее, единогласно проголосовали «за». После этого Федермессер покинула заседание.

«Служба» боролась с нарушениями закона в ПНИ, о которых рассказывали правозащитники и журналисты. В СМИ регулярно появляются фотографии и видеозаписи избиений и других издевательств над пациентами.

Сегодня Федермессер написала в Facebook, что после заседания комитета она отправила президенту России письмо с просьбой остановить принятие поправок. Под письмом подписалось больше 40 тысяч человек.

В письме, в частности, Федермессер пишет о разнице между государственными специалистами и сотрудниками «Службы». «За два года ее работы стало ясно, что ни один из существующих органов власти не может ее заменить», — пишет Федермессер. Она объясняет это тем, что специалисты таких служб работают непосредственно с людьми, а не документами, сами приходят к людям, а не ждут обращений, а также обучены общению с людьми с психическими расстройствами и, «в отличие от чиновников, не отказываются говорить с недееспособными и не боятся их».

Ранее фонд Нюты Федермессер лишили льгот после того, как она рассказала об умерших от истощения детях в питерском ПНИ. Ее фонд начал получать отказы в пользовании помещениями, в размещении социальной рекламы и в бесплатном проезде по «Магистрали северной столицы» для своего медицинского транспорта. «Одна из чиновниц в личной беседе прямо сказала: “Это вам за скандал с ПНИ”», — сказала Федермессер.

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