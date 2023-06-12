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Фонд Нюты Федермессер лишили льгот после того, как она рассказала об умерших от истощения детях в питерском ПНИ

19:04 • 12.06.2023

Фонд помощи хосписам «Вера» перестал получать льготы после того, как его основательница Нюта Федермессер рассказала о смерти семерых воспитанников ПНИ №10 от истощения. Об этом сообщает «Фонтанка».  

Федермессер рассказала изданию, что ее фонд начал получать отказы в пользовании помещениями, в размещении социальной рекламы и в бесплатном проезде по «Магистрали северной столицы» для своего медицинского транспорта. «Одна из чиновниц в личной беседе прямо сказала: “Это вам за скандал с ПНИ”», — сказала Федермессер. 

Директор другого благотворительного фонда «Перспективы» Екатерина Таранченко также рассказала «Фонтанке», что ее сотрудников и волонтеров практически перестали пускать в петербургские ПНИ. 

В апреле Нюта Федермессер рассказала, что в Санкт-Петербургском психоневрологическом интернате №10 умерли семь детей. По словам Федермессер, воспитанники заведения были сильно истощены, а в самом интернате не хватало рук для ухода за ними. При этом в ПНИ не пускали волонтеров и сотрудников благотворительных организаций. 

После публикации видео Федермессер Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В итоге силовики подтвердили смерть шестерых детей. Прокуратура Петербурга провела в ПНИ №10 проверку и не нашла там нарушений в условиях содержания воспитанников учреждения, пишет «Фонтанка». Вместо этого ведомство обнаружило нарушения правил пожарной и пищевой безопасности. Прокуратура вынесла директору ПНИ №10 Ивану Веревкину представление, которое сейчас находится на рассмотрении. 

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