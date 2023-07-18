В Беларусь вывезли несколько тысяч украинских детей

С сентября 2022 года около 2150 украинских детей в возрасте шести лет были насильственно вывезены в белорусские санатории, сообщает The Telegraph со ссылкой на главу оппозиционной группы «Национальное антикризисное управление» Павла Латушко.

The Telegraph пишет, что несовершеннолетних вывозят из Украины в Ростов-на-Дону, а оттуда — в Минск. Затем детей направляют в различные оздоровительные учреждения. Три из них находятся в Минской области: это санаторий «Острошицкий городок», национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» и детский лагерь «Дубрава», принадлежащий белорусской госкомпании по производству удобрений «Беларуськалий». Четвертое учреждение — санаторий «Золотые пески» в Гомельской области.

По информации издания, вывоз детей из Украины в Беларусь курирует лично Александр Лукашенко и другие официальные лица. Белорусские оппозиционеры передали имеющиеся у них доказательства в Международный уголовный суд. В частности, в МУС был направлен документ, подписанный председателем российско-белорусской структуры и бывший послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, в котором он предлагал сотрудничество между белорусскими и российскими железными дорогами для организации «перевозки детей Донбасса на реабилитацию в братскую Беларусь».

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их признали ответственными за военные преступления в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

По информации украинских властей, Россия насильно вывезла с оккупированных территорий более 19500 детей. Многих несовершеннолетних помещают в «лагеря перевоспитания», где их учат «русскому миру» и стрельбе, а потом отказываются возвращать в украинские семьи.

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