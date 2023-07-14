Путин заявил, что ЧВК Вагнера не существует 

Президент Владимир Путин рассказал корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову подробности встречи с наемниками ЧВК Вагнера, которая прошла в Кремле 29 июня.

Отвечая на вопрос, сохранится ли ЧВК Вагнера как боевая единица, он заявил, что ее не существует. «Ну так ЧВК “Вагнер” не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!» — сказал Путин. По его словам, вопрос легализации частных военных компаний должен обсуждаться правительством и Госдумой.

Говоря о ходе встречи с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и командирами наемников, Путин рассказал, что в мероприятии участвовали 36 человек. По его словам, он предложил наемникам несколько вариантов трудоустройства, в том числе продолжать служить под руководством командира с позывным Седой.

Слушая его предложения, многие участники встречи якобы «кивали», однако затем Пригожин заявил, что «ребята не согласны с таким решением».

Ранее о встрече Путина с Пригожиным и командирами ЧВК Вагнера через пять дней после завершения неудавшегося мятежа писала французская газета Liberation. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вскоре после завершения мятежа Путин публично заявил, что ЧВК Вагнера полностью финансировалась государством и за время своего существования получила сотни миллиардов рублей из бюджета.

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