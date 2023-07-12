Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга провел 16 проверок психоневрологического интерната (ПНИ) № 10, где от истощения умерли семь детей, и не обнаружил нарушений. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС рассказал заместитель главы комитета города по социальной политике Александр Любимов.

По его словам, «произошедшее с деятельностью учреждения не совпадает». Он также заявил, что «осталось только уголовное дело, которое расследуется Следственным комитетом».

18 апреля 2023 года учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер записала видеообращение, в котором рассказала, что все умершие дети были сильно истощены, и что в интернате не хватало рук для ухода за ними. Она обратилась к российским чиновникам и попросила их наказать виновных. По словам Федермессер, всех семерых детей можно было спасти.

После того, как Федермессер записала это видеообращение, ее фонд лишили льгот. В частности, организация начала получать отказы в пользовании помещениями, в размещении социальной рекламы и в бесплатном проезде по «Магистрали северной столицы» для своего медицинского транспорта.

«Одна из чиновниц в личной беседе прямо сказала: “Это вам за скандал с ПНИ”», — прокомментировала тогда ситуацию Федермессер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и подтвердил смерть шестерых детей. Прокуратура Петербурга провела в ПНИ №10 проверку, но не нашла там нарушений в условиях содержания воспитанников учреждения. Вместо этого ведомство обнаружило нарушения правил пожарной и пищевой безопасности.

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