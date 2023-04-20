В петербургском ПНИ умерли семь детей. Они были истощены, а в самом интернате не хватало сотрудников — Нюта Федермессер 

В Санкт-Петербургском психоневрологическом интернате №10 умерли семь детей, сообщила учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Она записала видеообращение к российским чиновникам и попросила их наказать виновных.

По словам Федермессер, неделю назад она обращалась в комитет по социальной политике Санкт-Петербурга с просьбой обратить внимание на ситуацию в ПНИ №10, которым руководит Иван Веревкин. Правозащитница перечислила имена шести детей, умерших в учреждении за последнее время.

«Я сказала тогда, что есть еще один мальчик — Алексей Дельвари, который, если ситуация не будет изменена, станет следующим в этом списке». В итоге ребенок умер в Александровской больнице Санкт-Петербурга 17 апреля.

Федермессер сказала, что все умершие дети были сильно истощены, и что в интернате не хватало рук для ухода за ними. При этом, по словам правозащитницы, в городе есть волонтеры и сотрудники благотворительных организаций, которые на какое-то время могли заменить отсутствующий в учреждении персонал.

«Но их не пускают, боятся, что такие истории, как с Лешей Дальвари, выползут наружу», — сказала Федермессер. Она добавила, что всех умерших детей можно было спасти.

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку.

Источники: Нюта Федермессер, прокуратура Санкт-Петербурга

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