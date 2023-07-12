Басманный суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей компанию «Фонбет ТВ», которая владеет сервисом ТНТ Music, по статье о «демонстрации ЛГБТ» среди несовершеннолетних. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что поводом для составления протокола стало отсутствие маркировки «18+» на клипе Summer Really Hurt Us певицы Alma. В этом клипе она поет песню со строчкой «Перецеловала кучу девочек, поцеловала даже парня, наверное, это все сладкое летнее вино», а также целует другую девушку.

Ранее по той же статье суды уже штрафовали целый ряд российских стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров, таких как «Кинопоиск», «Мегафон ТВ» и Premier. Поводом для штрафов в этих случаях также было отсутствие маркировки «18+» у контента, где присутствуют упоминания ЛГБТ.

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