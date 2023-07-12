Поддержать
Новости

Владельца ТНТ Music оштрафовали по статье о «демонстрации ЛГБТ» несовершеннолетним

14:59 • 12.07.2023

Басманный суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей компанию «Фонбет ТВ», которая владеет сервисом ТНТ Music, по статье о «демонстрации ЛГБТ» среди несовершеннолетних. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что поводом для составления протокола стало отсутствие маркировки «18+» на клипе Summer Really Hurt Us певицы Alma. В этом клипе она поет песню со строчкой «Перецеловала кучу девочек, поцеловала даже парня, наверное, это все сладкое летнее вино», а также целует другую девушку.

Ранее по той же статье суды уже штрафовали целый ряд российских стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров, таких как «Кинопоиск», «Мегафон ТВ» и Premier. Поводом для штрафов в этих случаях также было отсутствие маркировки «18+» у контента, где присутствуют упоминания ЛГБТ.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»