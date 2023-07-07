Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал видео с 19-летней Салимой Исмаиловой. Ранее из-за насилия со стороны родных она сбежала из дома и пыталась улететь в Германию, но ее задержали, а затем передали чеченским силовикам, которые увезли ее в республику.

На кадрах Исмаилова односложно отвечает на вопросы омбудсмена о том, все ли у нее хорошо и находится ли она в любящей семье. Затем она произносит несколько фраз на чеченском. Согласно переводу «Кавказ.Реалии», она говорит, что с ней все в порядке и просит оставить ее в покое. Правозащитники убеждены, что ее заставили это сказать.

Сам Солтаев заявил, что над «мышлением [девушки] проработали психологи». По его словам, сейчас «она в очень хорошем состоянии, ей ничего не угрожает, она может свободно перемещаться, у нее есть телефон, она общается с родственниками».

Салима Исмаилова сбежала из дома 5 марта из-за регулярных побоев и угроз со стороны родных. 14 марта она опубликовала заявление, в котором сообщила, что ушла из дома добровольно и просила ее не разыскивать.

12 июня ее задержали в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Германию. Поводом стало заявление о краже, которое на нее написали родные. На следующий день правозащитники из Кризисной группы СК SOS опубликовали расшифровки аудиосообщений с угрозами, которые присылал ей отец.

Во Внуково Исмаилова провела больше суток, после чего ее передали чеченским силовикам, которые увезли ее обратно в республику.

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