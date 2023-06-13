Силовики увезли обратно в Чечню девушку, сбежавшую от насилия в семье

Чеченские силовики увезли обратно в Грозный 19-летнюю Селиму Исмаилову, которая сбежала оттуда из-за насилия со стороны родственников. Об этом сообщает телеграм-канал «Мягкая сила», ссылаясь на адвоката Исмаиловой Анастасию Тюняеву.

«Она улетела в Грозный. Нам не дали ознакомиться с материалами дела, их очень быстро отправили в Чечню. Там Селиму встретит адвокат, который ужа на месте будет сопровождать ее дело», — сообщила она.

Сегодня же телеграм-канал Кризисной группы СК SOS опубликовал расшифровки аудиосообщений, которые Исмаиловой отправлял ее отец.

«Ты даже голову свою не поднимешь вверх, я тебе хребет сломаю. Знай это, ты меня уже довела. <...> Где бы ты ни была, я тебя все равно найду. Ты поняла меня?! Но когда я тебя найду, знай, что будет уже поздно. Ты не в Германии и не еще где-то. Ты в Чечне. Ты не узнаешь, когда я приду и в какое время, но я неожиданно тебя настигну», — говорит отец Исмаиловой в одном из них. «Я тебе все конечности переломаю, и ноги в том числе, и ты прекрасно знаешь, что я это сделаю», — добавил он в другом.

Накануне Селиму Исмаилову задержали в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Германию. Поводом для задержания стало заявление о краже, которое на Исмаилову написали ее родные, обвинив ее в том, что она украла 85 тысяч рублей у своей родственницы.

В ночь на 13 июня Исмаилову из Внуково увезли в больницу с подозрением на аппендицит. Когда диагноз не подтвердился, девушку вернули в отделение полиции аэропорта. Там ее держали до тех пор, пока за ней не прибыли силовики из Чечни.

Селима Исмаилова сбежала из дома 5 марта из-за регулярных побоев и угроз со стороны родных. 14 марта она опубликовала заявление, в котором сообщила, что ушла из дома добровольно и просила ее не разыскивать.

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