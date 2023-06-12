В Москве задержали сбежавшую от насилия в семье чеченскую девушку

В аэропорту Внуково задержали жительницу Чечни Селиму Исмаилову, которая сбежала из дома из-за регулярных побоев и угроз со стороны родных. Об этом сообщает телеграм-канал Кризисной группы СК SOS.

По данным правозащитников, Исмаилова планировала вылететь в Германию, где росла до своего совершеннолетия. Однако на пограничном контроле ее задержали по подозрению в краже.

Вместе с семьей Исмаилова, родившаяся в Чечне, переехала в Германию, когда ей было 12 лет. Однако, в 2021 году отец увез ее обратно в Чечню.

Исмаилова не раз жаловалась на насилие со стороны отца и даже обращалась в Управление по делам молодежи, сотрудникам которого рассказала о насилии в семье. Однако затем под давлением родных отказалась от своих слов.

После возвращения из Германии избиения стали особенно жестокими. По словам Исмаиловой, отец за любую провинность обещал сломать ей ноги или даже убить.

5 марта Исмаилова сбежала из Чечни. В этом ей помогли сотрудницы правозащитной группы Марем. 14 марта она опубликовала заявление, в котором сообщила, что ушла из дома добровольно, и просила, чтобы силовики ее не разыскивали.

Тогда семья Исмаиловой написала на нее заявление о краже. Якобы она похитила 85 тысяч рублей у своей родственницы по папиной линии. 29 марта Исмаилова стала подозреваемой в соответствующем уголовном деле, но ее об этом не уведомили.

Как пишет СК SOS, силовики, задержавшие Исмаилову, ждут прибытия своих коллег из Чечни, чтобы передать ее им.

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