Обвинение запросило пять с половиной лет колонии для матери чеченских оппозиционеров Заремы Мусаевой

Гособвинение запросило пять с половиной лет колонии для супруги бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева и матери известных чеченских оппозиционеров Заремы Мусаевой. Об этом сообщает «Команда против пыток».

Мусаеву обвиняют в применении насилия к полицейскому. В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву из ее квартиры в Нижнем Новгороде и силой увезли в Грозный. Во время похищения она якобы напала на одного из силовиков и, как позже утверждал глава Чечни Рамзан Кадыров, «чуть не лишила его глаза».

После того, как Мусаеву привезли в Грозный, местный суд арестовал ее на 15 суток, а затем отправил в СИЗО в рамках возбужденного против нее уголовного дела.

5 июня 2023 года стало известно о госпитализации Мусаевой. Как рассказал ее сын, известный чеченский оппозиционер и критик Кадырова Абубакар Янгулбаев, за полтора года, которые его мать провела в СИЗО, у нее ухудшилось зрение и прогрессировала боль в спине. Сейчас она не может самостоятельно передвигаться, поэтому ее возят в кресле-каталке.

«Она не может пользоваться прогулками, ей тяжело даются суды. И самое опасное — это сахарный диабет второй степени, который требует постоянного наблюдения и лечения, для сдерживания прогрессии», — написал Янгулбаев. В свою очередь, суд в Грозном несколько недель назад постановил, что здоровье Мусаевой не «вызывает никаких сомнений».

Муж и сыновья Мусаевой находятся за пределами России. Им пришлось бежать, чтобы сохранить свои жизни после прямых угроз от Кадырова и обвинений в терроризме. Основанное сыном Мусаевой Ибрагимом Янгулбаевым «Народное движение Адат», получившее известность благодаря телеграм-каналу 1ADAT, Минюст внес в реестр экстремистских организаций.

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