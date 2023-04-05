Мать Маши Москалевой забрала дочь из приюта, где та находилась больше месяца

Ольга Ситчихина забрала Машу Москалеву из социально-реабилитационного центра, где та находилась больше месяца. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Она заявила, что сначала Маша не хотела жить у матери, однако затем девочка поменяла мнение, о чем якобы сообщила Львовой-Беловой по телефону.

«Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по заявлению мамы. Ольга на данный момент не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение», — написала уполномоченная по правам ребенка.

Отца Маши Москалевой Алексея приговорили к двум годам колонии за «дискредитацию» российской армии. Перед объявлением приговора он сбежал, однако 30 марта его задержали в Минске. С тех пор о нем ничего не известно. Преследование Москалева началось после того, как Маша нарисовала в школе антивоенный рисунок.

Москалев воспитывал дочь в одиночестве. С матерью Маша не общалась около семи лет. Адвокат Москалева Владимир Билиенко называл идею передать ребенка матери «согласованным ломанием девочки об колено».

6 апреля в Ефремовском межрайонном суде Тульской области состоится заседание по ограничению Алексея Москалева и Ольги Ситчихиной в родительских правах.

Источник: Мария Львова-Белова

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