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Мать Маши Москалевой забрала дочь из приюта, где та находилась больше месяца

21:11 • 05.04.2023

Ольга Ситчихина забрала Машу Москалеву из социально-реабилитационного центра, где та находилась больше месяца. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале. 

Она заявила, что сначала Маша не хотела жить у матери, однако затем девочка поменяла мнение, о чем якобы сообщила Львовой-Беловой по телефону. 

«Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по заявлению мамы. Ольга на данный момент не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение», — написала уполномоченная по правам ребенка. 

Отца Маши Москалевой Алексея приговорили к двум годам колонии за «дискредитацию» российской армии. Перед объявлением приговора он сбежал, однако 30 марта его задержали в Минске. С тех пор о нем ничего не известно. Преследование Москалева началось после того, как Маша нарисовала в школе антивоенный рисунок.

Москалев воспитывал дочь в одиночестве. С матерью Маша не общалась около семи лет. Адвокат Москалева Владимир Билиенко называл идею передать ребенка матери «согласованным ломанием девочки об колено». 

6 апреля в Ефремовском межрайонном суде Тульской области состоится заседание по ограничению Алексея Москалева и Ольги Ситчихиной в родительских правах. 

Источник: Мария Львова-Белова 

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