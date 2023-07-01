Родители полгода скрывали смерть приемного сына

В Екатеринбурге пропал шестилетний Далер. Его опекунша сообщила, что мальчик ушел из дома и не вернулся. Через несколько дней тело Далера нашли в гараже, где оно пролежало, предположительно, с декабря. Органы опеки месяцами не замечали пропажу ребенка. «Холод» рассказывает все, что известно.

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26 июня в 13 часов дня на горячую линию отряда «ЛизаАлерт», который занимается поиском пропавших без вести, поступило сообщение об исчезновении Далера Бобиева. Волонтерам позвонила опекунша Далера Вероника Наумова. Она рассказала, что Далер ушел из дома ночью и не вернулся. Около семи утра она обнаружила, что его нет.

Волонтеры и полиция начали поиски. По городу расклеили ориентировки. Особые приметы — рост 98 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы и карие глаза. Был одет в черный комбинезон на молнии и кроссовки. Пешие группы поисковиков проверяли улицы, дворы, подъезды, чердаки, подвалы и общественные места — Далера нигде не было. На следующий день отряд «ЛизаАлерт» объявил новый сбор добровольцев.

В день пропажи ребенка к Наумовым должны были прийти органы опеки — накануне семья решила отказаться от Далера. «Знал ли он об этом? Я не могу сказать», — отвечала на вопросы журналистов Вероника Наумова.

От мальчика решили отказаться из-за его психологических особенностей. По словам Наумовой, раньше у Далера якобы было подозрение на шизофрению и год назад он чуть не убил свою сестру. Врачи сказали опекунам, что до семи лет шизофрения не диагностируется, поэтому поставить точный диагноз они смогут только после обследования, когда Далер повзрослеет.

Семья Наумовых

В семье Наумовых шестеро детей, трое из них — приемные. Далера вместе с его старшей сестрой Дашей взяли под опеку в 2019 году. Их биологическая мать Ольга Ляпустина живет в поселке Верхние Серги, менее чем в двух часах езды от Екатеринбурга. Биологический отец Далера Худжановиддин Бобиев отбывает наказание в колонии за разбой с проникновением в чужое жилище. Ляпустина рассказала, что от детей не отказывалась: ее якобы лишили родительских прав, потому что она не могла обеспечить детей. Забрать Далера и Дашу Ляпустина не пыталась: была уверена, что в новой семье им хорошо.

Вероника Наумова работает в школе семейного образования учителем географии и биологии. Ее муж Александр находится на войне в Украине. Когда они усыновили Далера, ему было два года. По словам Наумовой, никакие психологические расстройства у ребенка тогда нельзя было диагностировать. Впоследствии у Далера начались вспышки агрессии, сменявшиеся периодами, когда он «вроде притихнет». Наумова объясняла, что очень любит детей, но ребенка «с психиатрией никогда не готова была взять». Она также рассказала, что это не первый побег Далера из дома. Так он якобы начал делать полгода назад.

Наумова, по ее словам, ругала Далера и могла поставить его в угол, но физические наказания она «не приемлет». Эти слова отрицает племянник Александра Наумова 20-летний Даниил Егольников, который некоторое время жил в их семье. После того как Далер пропал, Даниил позвонил журналистам и сообщил, что Вероника жестоко относилась к пропавшему Далеру: била его, в том числе электрошокером, запирала в подвале, держала в холодной воде, потому что он ее «вообще раздражал всем».

Вечером 27 июня следователи увезли ее на допрос, где проверили на полиграфе, отпустили и оставили в статусе потерпевшей. Обыски провели и в доме биологической матери Ольги Ляпустиной. Далера или каких-либо зацепок, связанных с его исчезновением, там не обнаружили.

Смерть Далера

К двум часам ночи 28 июня волонтеры прошли и проехали около 500 километров, но Далера так и не нашли, поэтому поиски продолжились на третий день. Вечером 28 июня Веронику Наумову задержали в качестве подозреваемой, органы опеки увезли ее пятерых детей в соцучреждение.

Утром 29 июня стало известно, что Далер мертв. Полиция обнаружила его тело спрятанным в большой сумке в гараже, который находится в 300 метрах от квартиры Наумовых. Там оно пролежало несколько месяцев. Сколько точно, неизвестно. По информации источника E1.RU, мальчик умер еще в декабре. Официально это не подтверждено.

Директор школы, в которой работала Вероника Наумова, рассказала, что приходила к семье Далера в гости в Новый год. Тогда Вероника сказала, что Далер уже спит. На работе она рассказывала, что нашла сыну воспитателя, у которого он находится по будням, а семья забирает его на выходные. Своим детям Вероника говорила, что Далер у знакомых. При этом Е1 со ссылкой на источник пишет, что его сестра Даша знала о смерти брата. Далер якобы умер после того, как Вероника Наумова избила его железным рожком для обуви. Согласно этой версии, Наумову разозлило, что Далер без разрешения съел виноград. После побоев ему не оказали никакую медицинскую помощь, и на следующее утро Далер умер.

Муж Наумовой Александр, который воюет в Украине, в марте приезжал в отпуск на несколько недель. На общих семейных фотографиях из этого отпуска Далера нет. 30 июня Александр Наумов должен вернуться в Екатеринбург для беседы со следователями.

На допросе в полиции Вероника Наумова назвала смерть Далера «несчастным случаем». Наумова, по ее словам, испугалась, что у нее отберут других детей, и спрятала труп в гараже. Точная причина смерти Далера будет известна после проведения экспертизы.

Веронику Наумову обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. Следователи сообщили, что в течение нескольких месяцев после смерти Далера она получала выплаты на него. Суд арестовал Наумову до 26 августа. Уголовное дело за халатность, повлекшую за собой смерть человека, возбудили в отношении органов опеки, которые несколько месяцев не замечали пропажу ребенка.

Возле дома, где жил Далер, организовали стихийный мемориал из игрушек, цветов и свечей. На стенах дома расклеили послания: «Прости нас, малыш», «Тебе так и останется шесть лет». Вечером 29 июня сотни человек вышли на улицы Екатеринбурга в память о Далере.