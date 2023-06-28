Прокуратура обжаловала приговор многодетному отцу Виталию Кольцову, осужденному на шесть с половиной лет по обвинению в поджоге автозака. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на данные суда. В ходе процесса обвинение требовало назначить Кольцову 19,5 года колонии строгого режима.

Поводом для возбуждения дела против Кольцова стали события 2 мая 2022 года. Тогда он метнул два «коктейля Молотова» в два автозака, стоявших на площади Революции в центре Москвы.

Кроме поджога, Кольцова обвинили в покушении на жизнь 12 силовиков, находившихся рядом с автомобилями.

Сам Кольцов в ходе процесса не отрицал вины в поджоге. Он называл это силовой, «но не насильственной» акцией, подчеркивая, что решил поджечь автозаки как «символ попрания свобод». При этом он категорически отрицал намерение причинить вред людям. Эксперты, привлеченные стороной защиты, также заявили, что жизням и здоровью силовиков ничего не угрожало.

Дело Кольцова рассматривал суд присяжных. В их вердикте говорилось, что Кольцов виновен в поджоге, но оправдан по обвинению в покушении на жизнь силовиков.

Тем не менее обвинение заявило, что вина Кольцова по обоим пунктам доказана, и потребовало приговорить его к 19,5 года лишения свободы. Однако суд назначил Кольцову шесть с половиной лет колонии.

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