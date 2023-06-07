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Присяжные оправдали поджигателя автозаков по обвинению в покушении на жизнь 12 сотрудников ОМОН

10:17 • 07.06.2023

В Мосгорсуде присяжные оправдали многодетного отца Виталия Кольцова по обвинению в покушении на убийство 12 сотрудников ОМОН. Его признали виновным лишь в поджоге автозаков, чего сам обвиняемый не отрицал, пишет «Медиазона». 

По версии следствия, 2 мая 2022 года Кольцов бросил два «коктейля Молотова» в два автозака, которые стояли на площади Революции. Обвинение настаивало, что Кольцов хотел убить находившихся внутри и рядом с автомобилями сотрудников полиции. 

Сам Кольцов объяснял, что поджег автозаки как «символ попрания свобод». «У меня сложилось впечатление, что свобода собраний в нашей стране существенно ущемлена. Я вижу в этом серьезную угрозу для будущего нашей страны, потому что таким образом народу не указать власти на их ошибки, а не ошибается тот, кто ничего не делает. Осознавая это и испытывая сочувствие к тем, кого арестовывают за то, что они реализовывают свое законное право, а также из-за неготовности выйти с заткнутым ртом, я пришел к идее отдельной протестной акции», — говорил Кольцов. 

Эту акцию Кольцов назвал силовой, но «ненасильственной», так как был уверен, что не причинит физического вреда людям, а сам пожар быстро потушат. Так и получилось — огонь потушили за полторы минуты, никто не пострадал, а автозаки получили незначительные повреждения, расходы на ремонт которых Кольцов позже возместил. 

В ходе процесса защита представила суду экспертизу, проведенную специалистом взрывотехником. Эксперт пришел к выводу, что поджог, совершенный Кольцовым, не мог привести ни к взрыву автомобилей, ни к серьезному пожару. А жизням сотрудников полиции ничего не угрожало. 

Адвокаты Кольцова называли эту экспертизу самым важным доказательством защиты, но судья отказался зачитать это исследование присяжным. 

Тем не менее они пришли к выводу, что Кольцов виновен только в поджоге и заслуживает снисхождения. Теперь ему грозит не пожизненное заключение, а до пяти лет колонии. 

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