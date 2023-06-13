Гособвинение запросило 19 с половиной лет колонии многодетному отцу, несмотря на оправдание присяжными

Прокурор попросил суд назначить 19 с половиной лет колонии многодетному отцу Виталию Кольцову, которого обвиняют в поджоге автозаков и покушении на жизнь 12 силовиков. Об этом пишет «Новая газета Европа».

Ранее присяжные своим вердиктом оправдали Кольцова по обвинению в покушении на жизнь сотрудников Росгвардии, признав его виновным лишь в поджоге автозаков. Тем не менее гособвинитель настаивает на том, что суд должен признать Кольцова виновным по обеим статьям.

В свою очередь, представитель Росгвардии в суде заявил, что ведомство отказывается от гражданского иска к Кольцову, так как он возместил ущерб, нанесенный автозакам.

По версии следствия, 2 мая 2022 года Кольцов бросил два «коктейля Молотова» в два автозака, которые стояли на площади Революции. Обвинение настаивало, что Кольцов хотел убить находившихся внутри и рядом с автомобилями сотрудников полиции.

Сам Кольцов объяснял, что поджег автозаки как «символ попрания свобод». «У меня сложилось впечатление, что свобода собраний в нашей стране существенно ущемлена. Я вижу в этом серьезную угрозу для будущего нашей страны, потому что таким образом народу не указать власти на их ошибки, а не ошибается тот, кто ничего не делает. Осознавая это и испытывая сочувствие к тем, кого арестовывают за то, что они реализовывают свое законное право, а также из-за неготовности выйти с заткнутым ртом, я пришел к идее отдельной протестной акции», — говорил Кольцов.

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