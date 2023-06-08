Спиртосодержащую жидкость для изготовления напитка «Мистер Сидр», от отравления которым погибли десятки людей, украли с полицейского склада. К такому выводу пришли следователи, сообщает пресс-служба МВД.

В связи с этим министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение об увольнении двух высокопоставленных полицейских — генерал-майора Юрия Сафронова и начальника «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковника Александра Ремнева.

Именно с этого склада, по версии следствия, украли сырье для производства напитка «Мистер Сидр».

«Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», — говорится в сообщении МВД.

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Силовики уже задержали сержанта полиции, который охранял склад, а также двух жителей Самары, причастных к производству опасного напитка. Ранее суд арестовал на два месяца производителя напитка «Мистер Сидр» предпринимателя из Самарской области Анара Гусейнова. Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О массовом отравлении напитком «Мистер Сидр» стало известно 5 июня. Всего, по последним данным, после его употребления погибли не менее 32 человек. Также сообщается о десятках пострадавших. В их крови обнаружили метанол. Он вызывает тяжелое отравление, слепоту, боли и судороги. По словам медиков, для летального исхода достаточно дозы в 100 миллилитров метанола.

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