Число жертв отравления напитком «Мистер Сидр» достигло 30 человек

В России 30 человек погибли от отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр». Его снимают с продажи, а Следственный комитет устанавливает каналы распространения.

В Ульяновской области, по данным регионального Минздрава, напитком отравился 51 человек, 20 из них врачам спасти не удалось. В Самарской области жертвами некачественного алкоголя стали семь человек. Двое скончались в Нижегородской области и еще один в Удмуртии.

Производила алкогольный напиток «Мистер сидр» компания «Анди». Ее владельца 32-летнего Анара Гусейнова суд в Ульяновске арестовал на два месяца, сообщает местное издание «73 онлайн».

По версии следствия, Гусейнов купил спиртосодержащие жидкости, которые не отвечали требованиям безопасности, и, осознавая всю опасность своих действий, начал производить так называемый сидр. В МВД заявили, что в пробах напитка нашли примеси метанола и этилбутирата.

Гусейнов ранее привлекался к административной ответственности за оборот этилового спирта без сопроводительных документов, пишет ТАСС. Вину он не признал.

Агентство также сообщает, что в этом деле есть еще как минимум один задержанный. Он якобы занимался поставками напитка.

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