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«Это оборудование позволит нам спасти жизни». В Украине заработает израильская система раннего оповещения о ракетных атаках — Times of Israel

14:56 • 08.06.2023

Уже к сентябрю в Украине заработает израильская система оповещения гражданского населения о ракетных ударах. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel со ссылкой на украинского чиновника.

По его словам, представители Украины и Израиля ведут работу над внедрением этой системы уже несколько месяцев. Очередная рабочая встреча по этому вопросу пройдет на этой неделе в Польше.

Как сообщается, израильская система оповещения сначала прикроет большую часть Киева, а затем будет развернута и в других украинских городах.

Технически система способна лишь идентифицировать угрозу и оповещать о ней, но не перехватывать атакующие ракеты. Сочетание радаров и электрооптических устройств позволяет ей обнаружить летящие ракеты и дроны, классифицировать их по размеру и предполагаемой угрозе, а также определить вероятные районы падения. После этого автоматика включает в указанных районах сирены, а их жители получают оповещение о ракетной атаке по смс, телевидению и радио.

О начале испытаний израильской системы оповещения украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук сообщил еще в первых числах мая. «Это оборудование позволит нам спасти жизни», — подчеркнул он.

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