Минобороны предлагает рассылать повестки мобилизованным по СМС 

Министерство обороны России предлагает оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В российском военном ведомстве такое решение объяснили желанием «сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество».

Согласно документу, во время мобилизации военнообязанный может получить обычную повестку, его могут уведомить о необходимости прийти в военкомат через «Госуслуги», а также в личном кабинете налогоплательщика и через СМС. Сообщения планируют рассылать на номера, указанные на портале «Госуслуги».

14 апреля Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Теперь электронные оповещения по юридической силе приравнены к бумажным. Кроме того, с момента получения повестки военнообязанный становится невыездным.

Если военнообязанный не пришел по повестке в военкомат в течение 20 дней с указанной в ней даты, то ему могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или как самозанятому, регистрировать недвижимость и распоряжаться ей, управлять транспортным средством, ставить автомобиль на учет, а также брать кредиты и займы.

После этого Минобороны предложило ставить людей на воинский учет и снимать с него без личной явки в военкомат. Сообщать об изменении статуса планируют через порталы государственных и муниципальных услуг.

В начале ноября 2022 года Путин подписал закон, который разрешил мобилизовывать граждан с непогашенной или неснятой судимостью за совершение тяжкого преступления.

В мае этого года в Госдуму внесли законопроект, согласно которому осужденные, заключившие контракт с Минобороны в период мобилизации и военного положения, будут помилованы.

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