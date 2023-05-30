Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Что об этом известно

Утром во вторник Москву и Московскую область атаковали беспилотники. Повреждены несколько зданий, жителей некоторых домов эвакуировали.

Так, по данным столичного мэра Сергея Собянина, рано утром в Москве в результате «атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», никто не пострадал.

«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Один из дронов, которые атаковали Москву, влетел в квартиру дома на Ленинском проспекте. По информации Baza, беспилотник влетел в квартиру на 14-м этаже, но не взорвался. Телеграм-канал Mash уточняет, что БПЛА нес три взрывных устройства. Сейчас его обезвреживают специалисты.

Еще один беспилотник, по данным ТАСС, врезался в многоэтажный жилой дом на Профсоюзной улице. После этого жильцов эвакуировали, а территорию оцепили.

Еще один дрон врезался в чердак 25-этажного жилого дома на улице Атласова в Новой Москве.

Губернатор московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале сообщил, что в регионе работает ПВО. «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — написал он.

Всего, как пишет Baza, Москву и область атаковали 25 беспилотников. Большую часть из них, как утверждается, сбила ПВО, а четыре дрона якобы упали в Одинцовском районе,зацепившись за деревья и провода.

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