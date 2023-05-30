В конце 2022 года Министерство культуры обозначило приоритетные темы для российского кино. Среди них — популяризация военной службы, «деградация Европы» с многополярным миром, сохранение традиционных ценностей. Теперь патриотических фильмов и сериалов, которые так или иначе отстаивают официальную версию истории, станет еще больше. По просьбе «Холода» кинокритик Тимур Алиев рассказывает о тех из них, которые уже находятся в производстве.

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Фильм «За Палыча!»

Когда и где выйдет: В кино с 27 июля 2023 года.

Сюжет: Главный герой — мажор, прожигающий жизнь. Оказавшись в российской армии, он переосмысляет жизнь и начинает помогать дедушке.

Автор: Режиссер — Андрей Богатырев, известный по военной драме «Красный призрак» — это мощный экшен о неуловимом партизане, который уничтожает врагов; редкое российское кино о событиях Второй мировой войны, за которое абсолютно не стыдно. После успеха картины Богатырев взялся за фильм «Легенда о самбо», повествующий о создателях этого вида спорта — сотруднике НКВД Викторе Спиридонове и разведчике Василии Ощепкове (фильм пока не вышел, но бюджет от государства получил).

Детали: Рабочим названием фильма было «За ВДВ!». Съемки проходили в городе Мосальске Калужской области. По словам Алексея Чадова (актер выступает в качестве продюсера), часть декораций «Красного призрака» использовалась в новой картине Богатырева. Одну из ролей играет Иван Охлобыстин, также в фильме снялся сын погибшего в прошлом году актера Сергея Пускепалиса Глеб.

Сериал «Большой дом»

Когда и где выйдет: В сентябре 2023 года, на одной из онлайн-платформ (возможно, «Смотрим»).

Сюжет: События фильма начинаются во время Второй мировой войны. Подполковник КГБ Михаил Широков узнает, что в Ленинград приехал его давний враг Александр «Граф» Строганов — бывший каратель и диверсант, работавший во время войны на немцев. Строганов планирует взорвать пять символов революции при помощи саботажных групп. Широкову удается предотвратить теракт, но Граф избегает ареста. Спустя 20 лет, в середине 1960-х, чекист проверяет всех Строгановых в Ленинграде и сталкивается с подозрительным киномехаником, которого забросила в СССР американская разведка.

Автор: Режиссер — Егор Кончаловский, старший сын Андрея Кончаловского, автор одного из первых российских блокбастеров «Антикиллер». В декабре 2022 года Кончаловский на питчинге Фонда кино просил государство профинансировать картину «Охота на царя», экранизацию романа Николая Свечина о том, как террористы готовились к убийству царя Александра II.

Детали: В основе сценария — история банды «Зиг-заг» («Защитники интересов Германии — Знамя Адольфа Гитлера»). Специально для сериала ФСБ рассекретила некоторые архивные документы. Проект снимается при поддержке Института развития интернета (ИРИ) — фонда, которому государство каждый год выделяет миллиарды рублей на производство «молодежного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей».

Сериал «Короче, план такой»

Когда и где выйдет: Осенью 2023 года, в онлайн-кинотеатре Wink (принадлежит «Ростелекому») и на СТС.

Сюжет: Комедия о команде русских хакеров, которые никогда не виделись в реальной жизни. Они зарабатывают на взломах электронных кошельков богатых людей, но потом попадаются полицейским. Теперь у них есть выбор: сесть в тюрьму или работать в интересах государства. Хакеры выбирают второе — и теперь защищают Россию.

Автор: Режиссер Марк Горобец в индустрии с конца 2000-х. Широкую популярность приобрел как один из постановщиков сериала СТС «Закрытая школа» с Павлом Прилучным. С начала 2020-х плотно работает с сериалами «НМГ Студии» (председатель совета директоров холдинга — Алина Кабаева): например, он снимал для more.tv подростковую драму «Стая» о юных правонарушителях, которые пошли в «экспериментальный исправительный поход».

Детали: Актер Арарат Кещян («Универ») играет персонажа из Италии, а москвич Владимир Сычев («Физрук») — серба. Часть съемок проходила в Дербенте (Дагестан), о чем создатели рассказали на местном ТВ. Один из продюсеров — экс-резидент Comedy Club Вадим Галыгин. Проект снимается при поддержке ИРИ.

Сериал «Десять дней до весны»

Когда и где выйдет: В 2024 году, площадка пока не называлась; вероятно, на телеканале НТВ: он участвует в производстве.

Сюжет: Брат и сестра Николай и Наталья Жилины живут в Симферополе. Он — заместитель командира симферопольского «Беркута», она — преподаватель в местной гимназии. Их брат Андрей — хирург из Москвы. В 2014 году члены семьи собираются вместе, чтобы похоронить отца, ветерана Черноморского флота, и разделить между собой его дом. Параллельно начинается «Крымская весна». Жилиным предстоит преодолеть разногласия и сделать выбор (вероятно, в пользу России).

Автор: Режиссер Ким Дружинин известен по военно-патриотическому фильму «28 панфиловцев»: тех, кто не верил в реальность подвига, лежащего в основе сценария, экс-министр культуры Владимир Мединский назвал «кончеными мразями» (на самом деле все было совсем не так, как в фильме). Также Дружинин снял военный экшен «Танки» по мотивам биографии конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина. «Мы хотим показать не только исторические факты, но и атмосферу, судьбы людей и их настроения в то непростое время. И, конечно, тех, кто не остался в стороне и протянул руку помощи жителям Крыма, отстаивающим свое право жить в России», — рассказывал режиссер.

Детали: Съемки пройдут в Крыму, Ставрополе и Ленинградской области. В проекте участвуют телеканал НТВ, кинокомпания «Гамма-синема» и все тот же ИРИ. Сериал также поддерживают Фонд поддержки военно-патриотического кино и Министерство обороны — оно сообщало, что к съемкам привлекали консультантов, находившихся «в эпицентре событий».

Сериал «20/22»

Фото: телеграм-канал «Военкино»

Когда и где выйдет: Неизвестно.

Сюжет: Главные герои — молодая пара. Алиса — студентка факультета дизайна ВШЭ, выступающая против вторжения в Украину, а Данила, студент факультета международных отношений МГИМО, отслуживший в радиотехнических войсках, напротив, поддерживает «специальную военную операцию». По сюжету Алиса отправляется в Донбасс, чтобы отыскать Данилу и сообщить о своей беременности.

Автор: Режиссер — Андрей Симонов, пока не успевший засветиться в громких проектах. Известно, что он работал над сериалом «Больше чем любовь» — это детективная мелодрама о девушке, которую парализует после аварии.

Детали: Съемки проходят в Москве, Ростове-на-Дону, Азове, а также в оккупированном Мариуполе. Финансируют производство, в частности, все тот же ИРИ, а также Фонд поддержки военно-патриотического кино. Съемочную площадку сериала в Мариуполе лично посетил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин: «Сложнее всего было видеть “украинских военных” в полном облачении, — сказал он “Комсомольской правде”. — И понимаешь, что переодетый артист, а инстинкты срабатывают — нужно хотя бы в плен взять».

Сериал «Банда Зиг Заг»

Когда и где выйдет: Неизвестно, на телеканале РЕН ТВ.

Сюжет: Зима 1941 года. Банда мошенников подделывает продовольственные карточки в блокадном Ленинграде. Поймать членов группировки пытаются старший лейтенант контрразведки Феликс Свидерский и сотрудник Ленинградского уголовного розыска Тихон Львов. (Да, речь о той же самой банде, история которой лежит в основе сериала «Большой дом».)

Автор: Режиссер — Виталий Воробьев, работавший как на российском, так и украинском телевидении. Один из самых известных его проектов — украинский мини-сериал «Мотыльки», история любви на фоне катастрофы на Чернобыльской АЭС. После 2014 года Воробьев снимал исключительно в России и для федеральных каналов: в его сериале «Икра» следователь ведет дело о валютных махинациях в конце 1970-х, а в мини-сериале «Черные бушлаты» отряд советских моряков-диверсантов противостоит нацистам в Баренцевом море.

Детали: Автор идеи сериала — Владимир Тюлин, генеральный директор РЕН ТВ. Историк-консультант Ярослав Листов, работавший над сериалом, отметил: «Эти люди были страшнее самых жестоких серийных убийц: своими действиями они обрекали на голодную смерть несколько десятков тысяч человек».

Фильм «Война и музыка»

Когда и где выйдет: Предположительно, в 2025 году.

Сюжет: 1941 год. Трое друзей-армян уходят на войну. Нюанс в том, что все они музыканты и на фронте играют на инструментах, чтобы поддержать моральный дух однополчан и сочинить «лейтмотив победы».

Автор: Тот самый Сарик Андреасян — автор «добрых» комедий с Михаилом Галустяном и разнообразных низкопробных сериалов: «Жизнь по вызову» об эскорт-агентстве для Kion, «Чикатило» для Okko и пр. Еще более пугающим явлением для российской индустрии, чем собственно фильмы Андреасяна, кажется его киношкола, выпускающая в свет режиссеров, сценаристов и продюсеров, «освоивших» профессию за три месяца.

Детали: Одну из главных ролей сыграет Павел Прилучный (в последние годы Прилучный снялся во множестве фильмов и сериалов производства братьев Андреасян; ходят слухи, что у актера чуть ли «не забрали паспорт», однако в интервью он это опроверг). Андреасян отметил, что на создание ленты его вдохновили документальные кадры танцев у Рейхстага в исполнении русских и армянских солдат.

Фильм «Ополченец»

Когда и где выйдет: Неизвестно.

Сюжет: Художник Николай Рябинин так переживает из-за событий в Донбассе, что уезжает от благополучной московской жизни и своего «богемного окружения» ополченцем на войну.

Автор: Режиссер — Илья Казанков, отметившийся военно-историческим сериалом «Катюша» (премьера состоялась на телеканале «Россия 1» 9 мая 2023 года) и историческим детективом «Мур-Мур».

Детали: В основе сценария — роман Александра Проханова «Убийство городов» о событиях на юго-востоке Украины в 2014 году.

Фильм «Командир»

Когда и где выйдет: Неизвестно.

Сюжет: История Геннадия Зайцева — человека, который был одним из первых командиров антитеррористического подразделения «Альфа». Первая часть фильма расскажет о детстве героя, которое пришлось на годы войны и послевоенное время. В центре второй — эпизод с захватом заложников 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (сейчас — Владикавказ). Благодаря «Альфе» террористов удалось арестовать, а заложников — освободить.

Автор: Идею фильма придумал продюсер Тимур Хван (среди его проектов — «Самый лучший фильм» и «Очень русский детектив»). Режиссер Александр Гурьянов в последние годы занимался преимущественно документальным кино. Так, он снял фильмы «Андрей Сахаров. Четверть века» о правозащитнике и создателе водородной бомбы, а также «Город Non Stop» о судьбах двух автомобильных столиц — Тольятти и Детройта.

Детали: Съемки фильма завершены; его общий бюджет — 220 миллионов рублей. Картина делалась при содействии как самого Зайцева, так и его семьи. Вероятно, «неудобные» детали его биографии и истории «Альфы» — например, участие Зайцева во вторжении советских войск в Чехословакию в 1968 году или провальная попытка штурма больницы во время событий в Буденновске в 1995-м — в фильме упоминаться не будут.