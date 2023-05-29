Украина подверглась самой массированной атаке дронов с начала войны, а в Турции Реджеп Эрдоган победил на президентских выборах. Главные новости минувших выходных

За выходные Россия выпустила по Украине около ста дронов-камикадзе. Почти все они были сбиты

В ночь с субботы на воскресенье, по данным ВСУ, беспилотники были запущены с северного направления — из Брянской области, и с южного — из Краснодарского края. Как утверждают украинские военные, из 54 запущенных дронов-камикадзе иранского производства, 52 удалось сбить силам ПВО.

Как сообщается, большинство беспилотников летели на Киев. Начальник военной администрации города Сергей Попко назвал эту атаку на украинскую столицу «предварительно самой массированной» с начала полномасштабного вторжения.

Из-за падения обломков дрона на нежилое здание погиб 41-летний мужчина, сообщил мэра Киева Виталий Кличко. По его словам, также пострадала 35-летняя женщина, ее госпитализировали.

В ночь на понедельник в нескольких регионах Украины снова была объявлена воздушная тревога. Так, звуки взрывов слышали и в Хмельницкой, Одесской, Полтавской, Винницкой и Черкасской областях. В Киевской городской военной администрации сообщили, что системы ПВО уничтожили над городом более 40 дронов.

«Этой ночью снова были дроны — по предварительной информации, враг применил барражирующие боеприпасы “Shahed”. Практически одновременно с атакой БПЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно, Х-101/555», — говорится в сообщении.

По данным Кличко, в украинской столице этой ночью никто не пострадал, также, по его словам, «нет разрушений инфраструктурных и других объектов или многоквартирных жилых домов».

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган переизбрался на новый срок

Во втором туре президентских выборов, который прошел в Турции в воскресенье, Эрдоган победил своего главного соперника — лидера турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу — набрав 52,14 процента голосов. Об этом объявил ЦИК Турции.

Представители турецкой оппозиции назвали прошедшие выборы «несправедливыми», но признали победу Эрдогана. Сам он вышел к своим сторонникам, спел победную песню, раскритиковал оппозицию и предложил ей объединиться, чтобы вместе бороться с экономическими проблемами, в частности, высокой инфляцией.

Сторонники Эрдогана вышли праздновать его победу на улицы не только турецких, но и европейских городов.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский поздравили Эрдогана с победой. С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Эрдоган пытается играть роль посредника и сохранить хорошие отношения и с Киевом, и с Москвой. Так, Турция не раз помогала России обходить западные санкции, одновременно поставляя Украине боевые беспилотники «Байрактар».

Эрдоган находится у власти в Турции уже 20 лет. С 2003 года по 2014 он был премьером, а затем стал президентом страны. Победив на выборах, он будет президентом еще пять лет.

Адвокат журналистки Марии Пономаренко рассказал об издевательствах над ней в колонии

Ее осудили на шесть лет по статье о распространении «фейков» про российскую армию. По словам Дмитрия Шитова, сотрудница ИК-22 Красноярского края, где отбывает наказание Пономаренко, запретила другим заключенным помогать ей перенести матрас и другие личные вещи из одной камеры в другую. Сама Пономаренко не могла этого сделать из-за сильной боли в пояснице. «Сидела и плакала», — сказал Шитов.

По его словам, сотрудница колонии также отказывалась вызвать врача, а вместо этого написала рапорт о том, что Пономаренко якобы ругалась на нее матом, и провела у нее в камере обыск, разбросав ее личные вещи.

Шитов рассказал, что после инцидента с сотрудницей колонии журналистку все же осмотрел врач, который освободил ее от зарядки. Пономаренко передала защитнику, что у нее диагностировали хондроз. Сейчас она получает лечение.

В Рязани прошел пикет против эвтаназии бездомных животных

Около сотни человек собрались в Центральном парке культуры и отдыха, чтобы потребовать снятия с рассмотрения в Госдуме соответствующего законопроекта. Участники акции держали в руках плакаты со словами «Россия без жестокости» и «Мы не хотим платить за смерть, мы выбираем жизнь».

16 мая Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который разрешает региональным властям самостоятельно определять свою политику в отношении бездомных животных. Они в том числе смогут сами решать, применять ли к животным эвтаназию.

По действующему законодательству, бездомных животных в России отлавливают, стерилизуют, прививают и отпускают.

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