Адвокат журналистки Марии Пономаренко, осужденной по статье о «фейках» про армию, рассказал об издевательствах над ней в колонии

Адвокат Дмитрий Шитов, который защищает журналистку RusNews Марию Пономаренко, рассказал об издевательствах над ней в колонии. Об этом сообщает портал RusNews. Пономаренко отбывает срок в ИК-22 в Красноярском крае по статье о распространении «фейков» про армию.

По словам Шитова, сотрудница ИК запретила другим заключенным помогать Пономаренко переносить матрас и другие вещи из одной камеры в другую. Сама журналистка не могла сделать это самостоятельно из-за сильной боли в пояснице, и «сидела плакала», сказал адвокат. Сотрудница учреждения накричала на Пономаренко и отказалась вызвать ей врача. Затем она написала рапорт о том, что журналистка ругалась на нее матом. Пономаренко это отрицает.

Затем сотрудница ИК провела у журналистки обыск и разбросала ее личные вещи. Также она вытряхнула из конвертов письма, из-за чего осужденная теперь не может понять, кто что написал, добавил защитник. Также 15 мая у Пономаренко забрали на цензуру ее личные письма и не вернули до сих пор. Кроме того, у нее изъяли Уголовный, Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Дмитрий Шитов рассказал, что после инцидента с сотрудницей колонии журналистку все же осмотрел врач, он освободил ее от зарядки. Мария Пономаренко передала защитнику, что у нее диагностировали хондроз. Сейчас она получает лечение, претензий к медицинской службе колонии у нее нет.

В феврале 2023 года Марию Пономаренко приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной по статье о распространении «фейков» про российскую армию. Журналистке вменили публикацию об уничтожении драмтеатра в Мариуполе в анонимном телеграм-канале «Цензуры нет» от 17 марта 2022 года.

Ее задержали и арестовали в апреле 2022 года. Сначала Пономаренко находилась в СИЗО, где, по данным RusNews, в сентябре 2022 года вскрыла вены. После этого журналистку на несколько месяцев перевели под домашний арест, который суд обязал отбывать в квартире ее бывшего мужа. В январе 2023-го из-за конфликта с ним Пономаренко ушла в отдел полиции. После этого ее снова поместили в СИЗО, где она находилась до вынесения приговора.

В марте, когда приговор был уже вынесен, но еще не вступил в законную силу, Пономаренко поместили в психиатрическую клинику. Там ее избили. 15 мая ее доставили в ИК-22 Красноярского края.

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