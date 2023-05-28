Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов. Большинство пришлось на Киев, есть жертвы

В ночь на 28 мая Россия выпустила по Украине 54 иранских дрона Shahed 136/131, сообщили ВСУ. Беспилотники были запущены с северного направления — из Брянской области, и с южного — из Краснодарского края. По данным Вооруженных сил Украины, 52 дрона было уничтожено. Большая часть беспилотников была направлена на Киев, где сегодня отмечается день города.

Начальник военной администрации Киева Сергей Попко назвал обстрел «предварительно самой массированной» атакой на столицу с начала полномасштабного вторжения. По его словам, воздушная тревога в Киеве продолжалась более пяти часов, так как у атаки было несколько волн. Несмотря на успешную работу ПВО, из-за падения обломков в Киеве есть жертвы и разрушения в разных районах. По словам мэра Киева Виталия Кличко, погиб 41-летний мужчина, 35-летняя женщина госпитализирована.

По словам Сергея Попко, это была 14-я воздушная атака на Киев с начала мая. В результате обстрела в одном из торговых центров Голосеевского района загорелась крыша, также возгорание возникло на территории стройки. Еще один пожар произошел на предприятии, его площадь составила 700 квадратных метров. В Печерском районе загорелась крыша девятиэтажного дома. В Соломенском районе обломки дрона упали на семиэтажное нежилое здание.

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