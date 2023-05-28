В 1983 году в штате Колорадо из дома сбежала 14-летняя девочка. Ее мама искала ее долгие годы, но только 40 лет спустя полицейские выяснили, что почти сразу после исчезновения она стала жертвой серийного убийцы. Ее останки хранились в полиции под обозначением «Кости-10». Опознать их помог ДНК-тест.

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В августе 1983 года жизнь медсестры Сесиль Гаспар из Денвера резко изменилась: ее единственная дочь Венди сбежала из дома. Сесиль отправилась на ее поиски. Она объехала все окрестности, но так и не смогла найти никаких зацепок. Один из друзей Венди рассказал, что девушка направилась в сторону Сиэтла и больше ее нигде не видели.

«Я очень боялась за нее, — вспоминала Сесиль в интервью, — Я не знала, что со всем этим делать». Она была готова на все, чтобы найти дочь. В какой-то момент она даже хотела разместить ее портрет на упаковках молока: в Америке 1980-х это был распространенный способ поиска пропавших людей.

Полицейские рассматривали дела сбежавших подростков без энтузиазма и не относились к заявлению Сесиль серьезно. Вскоре она поняла, что офис шерифа вряд ли ей чем-то поможет: «Венди была просто еще одним сбежавшим ребенком, до которого им не было дела».

Особенности возраста

Венди Стивенс родилась 10 октября 1968 года. Отец девочки, Чарльз Стивенс, бросил семью, и 17-летней Сесиль пришлось воспитывать дочь в одиночку.

Когда Венди исполнилось 11 лет, они с матерью переехали в пригород Денвера. Венди и Сесиль поселились в небольшом доме из белого кирпича, характерном для Америки 1970-х. Сесиль устроилась на работу медсестрой в одну из местных больниц, а Венди пошла в среднюю школу. Она быстро адаптировалась к новой среде и легко вливалась в любые компании.

Сесиль вспоминала, что вечерами они с дочерью любили сидеть на кухне и играть в Yahtzee (вариант игры в кости популярный в Америке). Но когда Венди повзрослела, их отношения стали более напряженными. Венди прогуливала школу, часто сбегала и могла неделями не появляться дома. Почти все время она проводила с друзьями, а дома закрывалась в своей комнате и редко шла на контакт.

Во время летних каникул Венди снова ушла из дома и пропадала почти целый месяц. Сесиль вспоминала, что дочь не могла объяснить, что с ней происходит и почему она так себя ведет. Сесиль была уверена, что ее тяга к побегам — это особенности возраста, и верила, что, как только ее дочь станет старше, все наладится. Но в августе 1983 года Венди снова сбежала и больше не вернулась.

Сесиль много лет не могла смириться с тем, что может больше никогда не увидеть дочь. Не помогали ни психолог, ни группы поддержки для родителей, дети которых сбежали из дома. С каждым годом Сесиль становилась все более замкнутой и вела изолированный образ жизни, но до последнего не теряла надежду, что ее дочь жива. В 2019 году Сесиль загрузила образец ДНК в базу данных GEDmatch (онлайн-сервис для сравнения данных ДНК-тестов).

В октябре 2020 года в дверь ее дома постучали сотрудники полиции. Спустя почти 40 лет после пропажи дочери Сесиль сообщили, что Венди стала самой юной жертвой серийного убийцы Гэри Риджуэя.

Собака принесла человеческую кость

В марте 1984 года в офис шерифа округа Кинг, штат Вашингтон, поступил звонок. Детектив Том Дженсен вспоминал, что собака одного из местных жителей нашла на бейсбольном поле кость, похожую на человеческую. Неподалеку следователи нашли и другие останки, принадлежавшие погибшей девушке. На следующий день следователи обнаружили еще одно тело — 18-летней Шерил Уимс. Установить личность первой жертвы так и не удалось, и в материалах дела ее записали как «Кости-10».

Это было не первое убийство в Кинге. Еще в августе 1982 года двое мальчиков нашли в реке тело 16-летней Венди Коффилд. Как позже выяснили следователи, девушка сбежала из дома и зарабатывала секс-работой на шоссе неподалеку от международного аэропорта Сиэтла. Этот случай стал началом серии убийств, которые шокировали весь округ.

Несколько дней спустя в реке Грин-Ривер обнаружили тело 23-летней Дебби Боннер, а позже неподалеку нашли тела еще трех задушенных девушек. За несколько месяцев в районе Сиэтла пропали еще 10 женщин. Местные жители боялись ходить поодиночке и старались не отпускать своих детей гулять без присмотра.

К середине 1983 года следователи округа Кинг нашли и опознали еще восемь жертв. Им удалось вывести закономерность: убийца душил молодых женщин — секс-работниц или одиночек, которые ходили по ночным улицам.

На след убийцы полицейских вывела одна из пострадавших секс-работниц. Она рассказала, что во время секса человек по имени Гэри Риджуэй начал ее душить. Девушке удалось вырваться и сбежать. Несмотря на эти показания, Риджуэй отрицал вину, а у полиции не хватило улик, чтобы его задержать.

В апреле 1987 года полиция взяла у Риджуэя образцы волос и слюны, однако само расследование застопорилось на многие годы. Ситуация изменилась в 2001 году с появлением первых ДНК-тестов, которые произвели революцию в криминалистике. С помощью теста полиции удалось установить причастность Риджуэя к убийствам и арестовать его.

Впервые испытала облегчение

В 2003 году Риджуэя приговорили к смертной казни, однако он согласился сотрудничать со следствием и признал вину. Он показал полиции места, где убивал и насиловал девушек — его жертвами стали по меньшей мере 49 женщин. За это Риджуэя приговорили к 49 пожизненным срокам. Одну из жертв он подобрал возле KFC на Южном Тихоокеанском шоссе, задушил и оставил на поле для бейсбола. Личность погибшей удалось установить только через 16 лет.

Осенью 2019 года офис шерифа округа Кинг связался с некоммерческим проектом DNA Doe Project, который занимается судебно-медицинской генеалогией. Весной этого же года образец останков был отправлен в лабораторию судебной экспертизы. Специалистам удалось выяснить, что останки, найденные на бейсбольном поле, генетически совпадают с ДНК жительницы Колорадо Сесиль Гаспар, которая много лет назад заявляла в полицию о пропаже дочери. Им удалось составить генеалогическое древо и подтвердить, что «Кости-10» принадлежат Венди Стивенс.

В начале 2021 года Сесиль Гаспар получила прах Венди и провела церемонию прощания. «Я почувствовала облегчение и легкость, зная, что теперь она отправилась в последний путь», — рассказывала Сесиль. Несмотря на боль утраты, Сесиль была рада, что смогла попрощаться с дочерью. Прах Венди развеяли неподалеку от их с матерью дома в пригороде Денвера.