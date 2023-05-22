В Белгородской области стрельба и взрывы, местные жители покидают свои дома. Что об этом известно

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. Там слышна стрельба и взрывы, местные жители покидают дома. Российские власти говорят о вторжении в регион украинской «диверсионно-разведывательной группы». Украинская сторона это отрицает и настаивает, что в происходящем участвуют исключительно россияне. Ответственность за происходящее на себя взяли легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус». Как утверждается, в них входят россияне, воюющие на стороне Украины.

Утром 22 мая в телеграм-канале «Русского добровольческого корпуса» появились несколько видео с подписями: «РДК снова на Родине! Борьба продолжается!» и «Присоединяйтесь к нашей борьбе! Добудем Родину!». В телеграм-канале легиона «Свобода России» также опубликовали видео, на котором стоят пять вооруженных мужчин, один из которых призывает положить конец диктатуре Кремля.

Через несколько часов в российских телеграм-каналах появились сообщения об обстреле КПП «Грайворон» в селе Козинка на границе России и Украины. В украинских группах начали распространять видео, на котором, как утверждается, показан заезд танка на территорию КПП «Грайворон» .

Около полудня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «массированном обстреле» Грайворонского района. По его словам, туда зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Гладков написал, что российская армия вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника». Информацию о предполагаемом украинском танке на КПП «Грайворон» он не комментировал.

Телеграм-канал Shot сообщил, что в районе села Дроновка «массированным огнем от рубежей “отогнали” вражеский танк и несколько единиц техники», и что в районе села Козинка был сбит беспилотник. Из этого села частично эвакуировали жителей, сообщил Shot. По утверждению телеграм-канала, в районе Козинки была замечена «группа украинских диверсантов на двух танках и двух БТР». Со ссылкой на администрацию села Гора-Подол Shot написал о «тяжелых боях» в районе местного ДК.

Днем в телеграм-канале легиона «Свобода России» появилось сообщение о том, что легион и «Русский добровольческий корпус» «полностью освободили Козинку» в Белгородской области и «приступили к штурму» Грайворона.

Телеграм-канал Baza сообщил, что в районе села Прохоровка предположительно упал вертолет Ми-8. Ближе к вечеру издание написало о «боях с диверсантами» в Козинке и Глотово. «В Глотово перестрелка идет и в жилом массиве», говорилось в сообщении. По данным Baza, местные жители прятались в подвалах зданий. В населенных пунктах отключили воду и свет.

Губернатор Белгородской области сообщил, что в результате атаки пострадали восемь мирных жителей. Некоторые из них получили «минно-взрывные» ранения и были госпитализированы. По словам Гладкова, жертв среди гражданского населения нет. Губернатор подтвердил информацию о сбитом в Белгородском районе беспилотнике. Он сообщил, что снарядами повреждены три частных дома, здание администрации и детский сад. Гладков ввел в Белгородской области режим контртеррористической операции.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его страна «с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России», но «не имеет к ситуации непосредственного отношения». «Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках», — написал он в твиттере.

Представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов в комментарии изданию «Суспильне» заявил, что легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» проводят в Белгородской области «операцию» для создания «полосы безопасности», чтобы защитить гражданских украинцев. По его словам, в происходящем участвуют исключительно россияне. «Я думаю, что мы все только можем поздравить решительные действия оппозиционно настроенных граждан России, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом Путина», — сказал Юсов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили Путину «о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов». Песков назвал целью происходящего «отвлечение внимания от ситуации на бахмутском направлении», написал ТАСС. Представитель президента добавил, что «российские силы ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ с территории РФ и ее уничтожению».

Baza и Shot сообщили, что в результате столкновений были убиты 39 диверсантов. По данным Baza, еще 5 человек были взяты российской армией в плен. Официального подтверждения этой информации не поступало ни с одной из сторон.



Вечером в телеграм-канале «Русского добровольческого корпуса» появилось несколько видео, из которых следует, что РДК захватили российский бронетранспортер. На кадрах первого ролика видно, как два человека едут по дороге на военной технике. Один из них говорит: «От ФСБ Российской Федерации — Украине. Вот так вот. Работает РДК». На втором видео человек в маске подходит к БТР и заклеивает нарисованную на нем букву Z стикером РДК.

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