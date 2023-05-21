Американец Ричард Глоссип 26 лет провел в тюрьме за организацию убийства. Его приговорили к смертной казни еще в 2001 году, но на протяжении 20 лет он избегал исполнения приговора. Теперь на сторону Глоссипа встал генпрокурор штата — он потребовал от Верховного суда пересмотреть дело.

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Неисполненный приговор

В январе 1997 года в мотеле Best Budget Inn в Оклахома-Сити произошло убийство: один из разнорабочих, 19-летний Джастин Снид, бейсбольной битой забил до смерти владельца мотеля Барри ван Триза. Его отпечатки пальцев обнаружили на месте преступления. Снид признался, что убил ван Триза, и рассказал полицейским, что сделал это по поручению менеджера мотеля, 33-летнего Ричарда Глоссипа, в обмен на несколько тысяч долларов — Глоссип якобы хотел сам управлять мотелем. Эти показания помогли Сниду избежать смертной казни. Вместо нее он получил пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

В июне 1998 года суд присяжных в Оклахоме признал Глоссипа виновным в организации убийства и приговорил его к смертной казни, но в назначенное время она не состоялась: в 2001 году апелляционный суд по уголовным делам Оклахомы отменил приговор, назвав доказательства вины «чрезвычайно слабыми» а работу его адвоката — неэффективной. Обвинение основывалось только на показаниях Снида. В июне 2004 года повторный суд присяжных снова признал Глоссипа виновным. Его во второй раз приговорили к смертной казни, но исполнения вновь удалось избежать: власти штата отсрочили приговор.

С 2014 года казнь Глоссипа переносили еще восемь раз. Несколько раз ее откладывали, пока суд рассматривал жалобы Глоссипа, и еще четырежды — из-за споров о лекарствах, которые применяют при смертной казни.

В июне 2014 года Глоссип вместе с другими заключенными выступил против применения препарата мидазолам при введении смертельной инъекции. Этот препарат должен приводить человека в бессознательное состояние перед тем, как другие лекарства парализуют организм и остановят сердце. Однако, как утверждал Глоссип и другие истцы, во время казни одного заключенного мидазолам не сработал, что превращает казнь в пытку — а это нарушает Конституцию. Речь идет о 38-летнем Клейтоне Локетте. Он потерял сознание через 10 минут после того, как ему ввели первый, усыпляющий укол. Но когда ему ввели второй и третий препарат, он еще 43 минуты, стиснув зубы, стонал и корчился на каталке. Чтобы свидетели не видели, что происходит, тюремщики опустили шторы в камере.

Верховный суд не удовлетворил иск заключенных. Власти посчитали, что Локетт мучился не из-за неэффективности мидазолама, а из-за неправильно установленного катетера. Однако Глоссип снова избежал казни.

Следующей датой исполнения приговора стало 30 сентября 2015 года. Глоссипу должны были сделать смертельную инъекцию, но тюрьма получила не тот препарат. Процедуру отложили на 37 дней. 6 ноября губернатор Оклахомы Мэри Фаллин продлила отсрочку, чтобы проверить, соответствуют ли нормам препараты, которые использовались для казней в Оклахоме.

Показания могли быть ложными

В ожидании казни Ричард Глоссип провел в тюрьме 26 лет. Все это время он заявлял о своей невиновности. В 2015 году полиция Оклахома-Сити опубликовала отчет за 1999 год, из которого стало известно об уничтожении некой коробки с уликами по делу об убийстве ван Триза. Кто и почему решил уничтожить улики, непонятно. В полиции заявили, что это могло быть ошибкой. Адвокаты Глоссипа до этого ни разу не видели этого отчета, хотя документ мог бы помочь им при защите Глоссипа в суде.

В это же время адвокаты смогли найти подтверждения того, что показания Снида вполне могут быть ложными. В 2004 году он заявил, что никогда не был на приеме у психиатра, хотя известно, что еще в 1997 году у него диагностировали биполярное расстройство и психиатр Лоуренс Тромбка, который лечил заключенных в тюрьме Оклахомы, прописал ему литий. Адвокаты Глоссипа получили доступ к результатам психиатрической экспертизы Снида, которую проводили в год, когда было совершено преступление. На ней он рассказывал, что стал подозреваемым в убийстве, но не упомянул причастность Глоссипа.

Версию о причастности Глоссипа Сниду могли внушить и следователи: стенограммы полицейского допроса Снида показывают, что следователь навязывал ему версию с Глоссипом в качестве организатора. Сам же Снид дал показания только после того как узнал, что это поможет смягчить приговор.

Защита Глоссипа также получила письма, которые Снид писал своему адвокату из тюрьмы. В них он признавался, что есть много вещей, которые «мучают его», и спрашивал, может ли он отказаться от своих показаний «в любой момент своей жизни». При этом адвокат Снида убеждал его этого не делать.

Государство и защита просят суд пересмотреть дело

В январе 2023 года Глоссипу сообщили новую дату казни — 18 мая. Ее назначил новый генпрокурор Оклахомы Гентнер Драммонд. Он же попросил еще раз тщательно рассмотреть дело перед исполнением приговора. В интервью CNN Глоссип признавался, что «одна из самых страшных вещей, особенно для невиновного человека, — знать, что вас собираются лишить жизни за то, к чему вы не имеете никакого отношения».

1 мая генпрокурор Драммонд завершил проверку и подал в Верховный суд документ, в котором говорилось, что штат Оклахома признает свою ошибку и просит снять обвинение с Ричарда Глоссипа. Верховный суд выступает против пересмотра обвинительных приговоров и поэтому не рассматривает многие из подобных жалоб. Это редкий случай, когда и государство (в лице штата), и защита одновременно попросили Верховный суд вмешаться в дело и обеспечить заключенному справедливое судебное разбирательство.

5 мая, менее чем за две недели до казни, Верховный суд приостановил исполнение приговора. Сейчас судьи решают, стоит ли официально пересмотреть дело.