Принц Гарри и его супруга Меган Маркл потребовали от фотоагентства Backgrid предоставить фотографии, которые их журналисты сделали в Нью-Йорке 16 мая. В тот вечер герцог и герцогиня были на мероприятии, после которого поехали к друзьям. В пути их преследовали папарацци — несмотря на то, что Гарри и Меган не раз сменили машину. Их представитель заявил, что журналисты во время погони вели себя агрессивно, а Гарри и Меган оказались в смертельной опасности. В агентстве Backgrid это отрицают. «Холод» рассказывает подробности произошедшего.

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16 мая принц Гарри и Меган Маркл присутствовали на церемонии награждения фонда Ms Foundation for Women, которая состоялась на площадке Ziegfeld Ballroom на Манхэттене. Маркл была в списке лауреаток премии Women of Vision 2023. Около 10 вечера супруги вместе с матерью Меган Дорией Рэгланд покинули вечеринку на черном внедорожнике.

По данным Би-би-си, герцог и герцогиня Сассекские живут в Калифорнии, а в Нью-Йорке остановились в доме своих друзей. Они не хотели, чтобы журналисты узнали их адрес, поэтому автомобиль около часа кружил по Манхэттену, безуспешно пытаясь отбиться от папарацци.

Затем машина подъехала к 19-му полицейскому участку Нью-Йорка. Там семья решила поменять автомобиль, чтобы скрыться от журналистов. Охранник принца Гарри и Меган Маркл поймал такси, которым управлял Сукчарн «Сонни» Сингх. Водитель такси рассказал Би-би-си, что проехал один квартал, после чего его машину заблокировал мусоровоз. Вскоре автомобиль окружили папарацци и начали фотографировать пассажиров. Семья попросила отвезти их обратно в полицейский участок. Там они снова пересели в черный внедорожник и уехали, когда полиция перекрыла движение в этом районе.

Хорошие, но сильно нервничающие люди

Британские СМИ после инцидента напомнили, что мать принца Гарри принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, когда за ней гнались папарацци.

Сотрудник службы безопасности герцога и герцогини Крис Санчес, ехавший с парой, рассказал CNN, что погоня папарацци чуть не стала для них «смертельной». «Я никогда не видел и не испытывал ничего подобного. Все было очень хаотично. Там было около дюжины транспортных средств: автомобилей, скутеров, велосипедов…» По словам Санчеса, журналисты прыгали через бордюры и проезжали на красный свет. Принц Гарри и Меган Маркл были очень напуганы.

Таксист Сукчарн «Сонни» Сингх в разговоре с Би-би-си описал своих пассажиров как хороших, но сильно нервничающих людей. Заявления о том, что погоня чуть не привела к катастрофе, он назвал преувеличенными. Он не считает, что папарацци вели себя агрессивно. По словам водителя, он видел, что их преследовали как минимум на двух машинах, но при этом держались на расстоянии. Он добавил, что поездка продолжалась всего 10 минут.

В фотоагентстве Backgrid заявили, что расследуют поведение четырех своих внештатных фотографов, которые участвовали в преследовании принца Гарри и Меган Маркл. В то же время они отметили, что семья не подвергалась опасности.

Один из водителей журналистов рассказал, что фотографы надеялись застать пару за ужином после церемонии награждения. «Я был за рулем, и мне было очень трудно не отставать от них. Они совершали много разных маневров, чтобы оторваться. Если это и было опасно, то только из-за человека, который был за рулем», — сказал он.

Заветы отцов-основателей

Полиция Нью-Йорка подтвердила, что папарацци помешали Гарри и Меган проехать, при этом в ведомстве отметили, что пострадавших не было. В Букингемском дворце от комментариев отказались. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ответ на просьбу оценить ситуацию сказал, что контроль за автомобилями Нью-Йорка не входит в его обязанности.

Представители агентства Backgrid рассказали Би-би-си, что получили письмо от юристов Гарри и Меган. В нем пара требовала «немедленно предоставить им копии всех фотографий и видео», снятых вечером 16 мая после того, как они покинули мероприятие на Манхэттене.

В Backgrid на это ответили едким письмом: «В Америке собственность принадлежит ее владельцу. Третьи стороны не могут просто так потребовать, чтобы им ее предоставили, как, возможно, это делают короли в некоторых странах». Представители компании посоветовали юристу принца Гарри объяснить ему, что «английское королевское право требовать, чтобы простолюдины отдали свою собственность короне, давно не действует в этой стране»: «Мы помним заветы наших отцов-основателей».