Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей по уголовному  делу о повторной «дискредитации» армии

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана приговорили к штрафу в 260 тысяч рублей по обвинению в повторной «дискредитации» армии.

Поводом для возбуждения дела стало использование Ройзманом выражений «война в Украине» и «вторжение в Украину» во время прямого эфира с ответами на вопросы зрителей в Youtube. Как стало известно позже, донос на Ройзмана написал православный олигарх и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

Ранее Ройзмана трижды штрафовали по административным делам о «дискредитации» армии.

24 августа 2022 года дома и в офисе Ройзмана прошли обыски, также силовики обыскали помещения музея Невьянской иконы. Его самого задержали на 48 часов. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, запретив пользоваться интернетом и посещать публичные мероприятия.

В ходе процесса защита Ройзмана представила суду десятки положительных характеристик своего клиента от известных россиян Об этом сообщает местное издание It’s My City.

По данным журналистов, среди более чем 30 поручителей оказались, в частности, певица Алла Пугачева, вдова экс-президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина, екатеринбургский драматург и режиссер Николай Коляда, экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и многие другие.

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Поддержать Ройзмана в суд приехал и нобелевский лауреат главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. В свою очередь, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер выступила в суде свидетелем со стороны защиты. Сам Ройзман отказался от дачи показаний.

Источник: It’s My City

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