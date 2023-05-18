Суд в Екатеринбурге отказался рассмотреть характеристику Евгения Ройзмана от Аллы Пугачевой

Защита экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого обвиняют по уголовной статье о «дискредитации» армии, представила суду ряд характеристик своего подзащитного от известных россиян. Об этом сообщает местное издание It’s My City.

По его данным, среди более чем 30 поручителей оказались, в частности, певица Алла Пугачева, вдова экс-президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина, екатеринбургский драматург и режиссер Николай Коляда, экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и многие другие.

При этом суд отказался рассмотреть характеристику Ройзмана от Пугачевой, назвав документ «непроцессуальным». «Я надеюсь, что дальновидность, неподкупность и независимость судебных органов еще не потеряна окончательно в нашем многострадальном обществе и вы несомненно следите за сегодняшней ситуацией в нашей стране. Вам предстоит принять трудное решение не бояться оправдать Ройзмана Евгения Вадимовича и оставить его на свободе», — говорилось в обращении Пугачевой.

Сам Ройзман, отвечая на вопросы журналистов после заседания, пообещал повесить характеристику от певицы дома на стену «в рамочке».

Поддержать Ройзмана в суд приехал и нобелевский лауреат главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. В свою очередь, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер выступила в суде свидетелем со стороны защиты. Сам Ройзман отказался от дачи показаний.

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана обвиняют в повторной «дискредитации» российской армии. Поводом для возбуждения дела стал прямой эфир в Youtube, во время которого Ройзман, по версии следствия, убеждал собеседника в негативном характере целей использования российской армии.

Источник: It’s My City

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