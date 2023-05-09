В феврале и марте 2023 года в Париже, Брюсселе и Гааге состоялись акции против Реджепа Тайипа Эрдогана. Их участники стояли с плакатами с оскорблениями в адрес турецкого президента, в Париже также сжигали турецкие флаги. Журналисты изданий Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Expressen, NRK, SVT и DR при помощи организации Dossier Center изучили утечку российской разведки и пришли к выводу, что именно она стояла за организацией этих акций. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

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Что за утечка?

Документы попали в руки европейских журналистов благодаря одному из сотрудников российских спецслужб. Датское издание DR отмечает, что ему известно имя источника, но его имя не раскрывается из соображений безопасности.

В одном из утекших документов журналисты обнаружили описание кампании против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В этих бумагах прошедшая в Париже акция называется «Остановить Эрдогана», ей посвящено 25 страниц. На фотографиях и видеозаписях акции есть мужчины, совершающие нацистское приветствие и кричащие «Стоп Эрдоган». Другие участники акции сжигают в центре Парижа турецкие флаги и пишут оскорбления в адрес Эрдогана на автобусных остановках.

По данным DR, российская разведка спланировала антиисламистские акции не только в Париже, но и в Гааге и Брюсселе. В документе говорится, что участники этих протестов должны были надеть маски, оскорблять Эрдогана и пройтись ногами по турецкому флагу. Затем, по планам российской разведки, сообщения об этих акциях должны были распространиться в турецких и европейских СМИ.

Информация об акции в Париже распространялась в ютубе, тиктоке, телеграме и фейсбуке. Через неделю ее упомянули в колонке на малоизвестном турецком сайте Harici.com.tr, доменное имя которого было зарегистрировано в марте 2022 года. Текст написан Эдвардом Чесноковым — сотрудником провластной российской газеты «Комсомольская правда».

В чем заключается конфликт между Турцией и ЕС?

21 января 2023 года лидер датской антиисламистской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан вышел к турецкому посольству в Стокгольме и сжег Коран. После этого президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может не рассчитывать на то, что Турция одобрит ее вступление в НАТО. Заявку на присоединение к НАТО Швеция подала одновременно с Финляндией после начала войны в Украине. Кроме Турции против этого выступает еще одна страна — участница альянса — Венгрия.

Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль в разговоре с изданием DR сказал, что Россия могла «вдохновиться» акцией в Стокгольме, чтобы провести собственные фейковые протесты в других европейских столицах.

Акция с сожжением Корана в Стокгольме упомянута и в утекших документах российской разведки: авторы говорят о «явном росте исламофобских настроений по всей Европе». В документе говорится, что российская разведка попытается «разжечь» этот конфликт.

При чем тут Украина?

На прикрепленных к документам фотографиях с акций в Париже, Брюсселе и Гааге также были люди с антиукраинскими плакатами. Некоторые держали в руках плакаты с призывами прекратить оказывать военную помощь Украине. Другие обращались к НАТО со словами: «Хватит бомбить Донецк».

Цель этих мероприятий заключалась не только в разладе в отношениях Турции и ЕС, но и в попытке обратить внимание на «разрушительный нацизм», якобы присущий украинскому обществу, пишет издание DR.

Один из протестующих в Париже стоял на фоне украинского флага и держал в руках плакат со словами: «Эрдоган, землетрясение — это месть за российских туристов». Представитель объединенной дипломатической службы ЕС Сорен Либориус назвал это «типичной кампанией под фальшивым флагом».

Журналисты Le Monde, изучив фотографии с акций, пришли к выводу, что в них в разных городах Европы участвовали примерно одни и те же люди. Журналисты датского DR проследили, кто особенно активно публиковал информацию об акциях в Париже, Гааге, Брюсселе и Париже, и установили, что это делали два гражданина стран Северной Африки, живущие в Санкт-Петербурге. На опубликованных ими фото и видео изображены люди с идентичными плакатами — с требованиями остановить военную помощь Украине. В лозунгах использовались одни и те же формулировки и были сделаны одинаковые орфографические ошибки.