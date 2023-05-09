В этом году празднование Дня Победы стало одним из самых скромных за последние годы. Парады и даже салюты были отменены в десятках городов, в том числе и в тех, которые находятся далеко от линии фронта. Рассказываем, как Россия отметила уже второе военное 9 Мая.

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Парады и выступления

Как минимум в 21 городе в этом году отменили парады в честь Дня Победы, подсчитала «Верстка». В некоторых регионах власти объяснили это «соображениями безопасности», а в Пскове и Великих Луках таким образом якобы позаботились о военных, которые приезжают на реабилитацию и могут испугаться салютов. В Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске шествия отменили «в знак солидарности с другими регионами».

В Москве парад состоялся — но не такой масштабный, как обычно. В нем приняли участие около восьми тысяч военных — это минимальное число участников с 2008 года, обратило внимание «Агентство». Техники тоже было гораздо меньше, чем обычно: например, из танков был представлен только один советский Т-34. Привычной воздушной части парада и вовсе не было.

В 2022 году никого из иностранных гостей на параде не было. В этом году на параде присутствовали главы нескольких стран: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В начале парада диктор объявил: «На трибунах присутствуют люди, которые продолжают дело тех, кто освобождал Украину от фашизма во время Второй мировой войны».

Речь Путина стала намного воинственнее. Если годом ранее он говорил в основном о «вынужденной защите Донбасса», то теперь почти половина 10-минутной речи президента была посвящена именно войне в Украине, которую, по его мнению, развязали против России, как и Великую Отечественную войну.

Путин заявил, что на Россию «собрали новый поход», а «неонацистская нечисть» хочет «добиться распада и уничтожения нашей страны» и перечеркнуть итоги Второй мировой. Он сказал, что вся страна молится за участников «СВО», и назвал украинский народ «заложником госпереворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев».

Новости и «патриотичное» кино

В выпусках новостей на федеральных каналах ведущие также делали акцент на «развязанной против России войне» и связи настоящего и прошлого.

Федеральные каналы показали речь Путина на параде практически полностью. В коротких интервью с волонтерами и ветеранами, которые корреспонденты брали в Москве и других городах, герои говорили, что «парады нужны, чтобы показать, какая Россия огромная и сильная». В конце утреннего выпуска на Первом канале показали сюжет про «людей с большим храбрым сердцем», которые «равняются на ветеранов», — корреспонденты взяли интервью у российских военных в Украине. Один из них сказал:«Мы повторяем то, что делали наши деды: гоним фашистов, уничтожаем эту нечисть».

Федеральные телеканалы также уделили внимание сносу памятников советским воинам в «недружественных странах» и показали сюжеты о том, как День Победы празднуют по всему миру. Сотрудники «России-1» подчеркнули, что, несмотря на запреты, люди в Европе выходят на улицы с российским триколором. Цветы к мемориалам, по их словам, несут даже в Украине.

7 мая по Первому каналу показали новый фильм «Польша. Отравленные ненавистью». «Наша западная соседка, за многовековую историю неоднократно доказавшая, что способна забыть, предать и пойти войной. Сегодня эта страна вновь не скрывает, что рада охватившей Европу русофобии», — написано в аннотации.

Непосредственно 9 мая сразу по четырем каналам показали фильм «Нюрнберг». «Нюрнбергский процесс показал, что нацистские преступления не останутся безнаказанными. Для подобных злодеяний нет срока давности. На фоне происходящих в мире событий сложно переоценить актуальность картины», — комментировал премьеру этого фильма пресс-секретарь российского представительства в Вашингтоне Игорь Гиренко.

По телеканалу «Спас» показали фильм «Священная война». Он посвящен не Великой Отечественной войне, а событиям в Украине зимой 2023 года.

Акции памяти и самодеятельность

По всей стране в этом году отменили традиционную акцию «Бессмертный полк» — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал это с «угрозой безопасности». Традиционное шествие заменили онлайн-форматом: сайты «Бессмертного полка» и телеканала «Звезда» весь день транслировали портреты ветеранов. Фотографии участников войны также показывали на билбордах в разных городах России, по телевидению и в московском метро.

В некоторых городах «Бессмертный полк» заменили «Окна победы»: люди прикрепляли портреты своих родственников, участвовавших в войне, на стекла в окнах своих квартир и автомобилей. Организаторы «Бессмертного полка» также предлагали прикреплять фотографии к одежде. В московском МФЦ можно было бесплатно распечатать футболки с изображениями ветеранов.

В Новосибирске военные в честь праздника устроили «патриотическую» стрельбу из пушек возле торгового центра «Аура».

Война и праздник

Сразу в нескольких регионах состоялись антивоенные акции: в Санкт-Петербурге местные жители создали мемориал в память о погибших в Украине мирных жителях, в Ульяновске у обелиска в честь 50-летия Победы оставили открытку с надписью «Они воевали не за это», в Иванове вывесили антивоенный баннер «Фашиzму нет».

На рассвете 9 мая российские войска выпустили около 25 ракет по Киеву и Днепропетровской области. Некоторые жители украинской столицы встретили 9 мая в бомбоубежищах.